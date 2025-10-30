Se connecter  
Adobe dévoile une IA qui automatise les tâches ingrates
Publié le: 30/10/2025 @ 15:05:35: Par Nic007 Dans "Adobe"
AdobeAdobe continue d'investir massivement dans l' intelligence artificielle intégrée à sa suite logicielle Creative Cloud. Parmi les dernières innovations annoncées lors de l'événement annuel Adobe MAX figurent le remplissage génératif de Photoshop avec des modèles tiers, l'Assistant IA pour le web, le tri assisté dans Lightroom, le modèle Firefly Image 5 et, pour la vidéo, le masque d'objet IA dans Premiere Pro. Pour bien comprendre leur utilité, procédons étape par étape : Dans Photoshop, il est désormais possible d'utiliser la fonction Remplissage génératif avec des modèles tiers comme Gemini 2.5 Flash de Google et Flux.1 Kontext de Black Forest Labs , mais le modèle propriétaire Firefly d'Adobe reste également disponible. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'image, de choisir d'insérer ou de remplacer des éléments, puis de comparer les différents modèles. Photoshop pour le web est désormais disponible en version bêta privée avec AI Assistant , une interface de type chatbot qui exécute des instructions spécifiques. Nous pouvons utiliser des requêtes vagues ou plus détaillées, et le système interviendra alors même sur des éléments spécifiques tels que les niveaux. Une fonctionnalité similaire fait son apparition dans la nouvelle version bêta publique d' Adobe Express , avec la même approche textuelle. L'objectif est de nous épargner les étapes répétitives et de nous laisser le soin de choisir la composition.

Passons à Lightroom , où la fonction de tri assisté est désormais disponible en version bêta . Cette fonction filtre les grandes collections de photos selon la mise au point, les angles et la netteté, et suggère immédiatement les photos les plus adaptées à la retouche. La sélection initiale est ainsi plus rapide et on évite de longues sessions de défilement manuel. Le moteur Firefly Image 5 génère des images natives de 4 mégapixels sans mise à l'échelle et vise à rendre les visages humains plus réalistes. Ce même moteur alimente les nouveaux réglages intuitifs et l'édition d'images par calques bientôt disponibles dans Photoshop, qui appliquent des modifications contextuelles telles que la correction automatique des ombres lorsqu'on déplace un objet.

La nouveauté la plus intéressante, cependant, est celle de Premiere Pro , où l'on trouve le nouvel outil AI Object Mask en version bêta publique. Grâce à cet outil, vous pouvez isoler automatiquement les personnes et les objets dans les cadres. L'objectif est d'accélérer les opérations de masquage comme jamais auparavant. En isolant le sujet, on peut gérer plus rapidement l'étalonnage , le flou et les effets sur les arrière-plans en mouvement. L'avantage est flagrant dans les scènes comportant de nombreux éléments dont la position ou la profondeur changent. L'astuce consiste à éviter le masquage manuel avec l'outil Plume, souvent lent et source d'erreurs sur les longues séquences.

Globalement, les nouvelles fonctionnalités de Creative Cloud et Firefly se concentrent sur les tâches répétitives et chronophages, en proposant des outils basés sur des invites et des sélections automatiques. L'ensemble de ces fonctionnalités, bien intégrées aux logiciels Adobe, peut s'avérer très utile pour les créateurs de contenu et les professionnels de l'image et de la vidéo .

