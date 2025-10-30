Chrome 141 révolutionne la page Nouvel onglet sur mobiles : le mode IA et la navigation privée prennent la première place.

Se connecter  
Publié le: 30/10/2025 @ 15:03:14: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursDans l' onglet « Nouvel onglet » de Chrome sur Android et iOS , deux nouveaux raccourcis d'accès rapide font leur apparition : le mode IA et la navigation privée , associés à des boutons facilement reconnaissables. Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur celle que nous avons découverte sur ordinateur en juillet et arrive désormais sur les appareils mobiles. Le déploiement se poursuit avec Chrome version 141 et ultérieures . Chrome place deux boutons en forme de pilule, chacun avec son icône, sous le champ de recherche Google ou le champ de saisie d'URL . Dans l' onglet Nouvel onglet, les commandes « Mode IA » et « Navigation privée » sont côte à côte. Ce changement déplace le carrousel de favicon , le flux Découvrir et les autres onglets plus bas sur la page. La fonctionnalité Nouvel onglet modifie également la priorité visuelle des actions rapides. Le design reprend la partie supérieure de l' application Google , abandonnant l' anneau coloré utilisé précédemment lors des tests. Le raccourci Incognito est nettement plus rapide que le menu à trois points en haut à droite, mais il est difficile de dire s'il a été placé là par souci de symétrie ou parce que les utilisateurs l'utilisent très souvent. L'autre bouton vous dirige directement vers google.com/AI, la page dédiée au mode IA . Ce lien complète les raccourcis déjà présents dans la recherche et le widget du lanceur Pixel .
