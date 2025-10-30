X dit adieu à twitter.com : votre YubiKey et votre mot de passe doivent être réenregistrés avant le 10 novembre

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
X dit adieu à twitter.com : votre YubiKey et votre mot de passe doivent être r...
Publié le: 30/10/2025 @ 15:02:04: Par Nic007 Dans "Social"
SocialX a discrètement annoncé la fermeture du domaine twitter.com , ce qui aura des conséquences concrètes pour les utilisateurs de clés de sécurité et de mots de passe . La demande de réenregistrement avant le 10 novembre ouvre une phase de transition vers x.com , qu'il convient de suivre de près. Si vous vous connectez via une authentification à deux facteurs matérielle , vous devrez peut-être agir immédiatement pour éviter de perdre définitivement l'accès à votre compte. Voyons quels changements surviennent, pourquoi X les effectue et quelles actions éviter pour ne pas être bloqué . X Account Safety a demandé aux utilisateurs de clés de sécurité pour l'authentification à deux facteurs de réenregistrer leur méthode avant le 10 novembre. Vous pouvez réenregistrer votre clé existante ou en créer une nouvelle, mais vos clés existantes cesseront de fonctionner si elles ne sont pas réenregistrées . La plateforme a précisé que ce changement n'est pas dû à un problème de sécurité et qu'il ne concerne que les YubiKeys et les clés d'accès . Cela n'affecte pas les autres formes d' authentification à deux facteurs , telles que les applications d'authentification , qui restent utilisables sans modification. La raison technique est que les clés sont actuellement associées au domaine twitter.com . Leur réenregistrement les liera à x.com , ce qui est nécessaire pour permettre la désactivation de l'ancien domaine .

Si vous n'avez pas renouvelé votre clé après le 10 novembre , votre compte sera bloqué jusqu'à ce que vous ayez terminé la procédure. Vous pouvez également choisir une autre méthode d'authentification à deux facteurs ou désactiver l'authentification à deux facteurs , bien que X recommande de la conserver activée. Le message officiel mentionne un délai d'environ deux semaines pour les utilisateurs de clés de sécurité matérielles ou de mots de passe . Passé ce délai, les clés non réenregistrées ne permettront plus l'accès . L'objectif final est de procéder à la fermeture du domaine twitter.com . Il s'agit d'assurer la transition opérationnelle de twitter.com vers x.com sans modifier les autres méthodes d'authentification à deux facteurs . De nombreux utilisateurs ont signalé que la suppression du domaine pourrait perturber de nombreuses intégrations . Il est généralement admis que le remplacement de twitter.com par x.com pourrait poser problème dans les contextes où les URL sont soumises à des restrictions.

Le remplacement automatique de twitter.com par x.com dans les publications a déjà engendré des contenus confus, même sur les comptes Twitter officiels . Ceci laisse présager des tensions potentielles lors de la migration du domaine . Cette opération est sans aucun doute importante pour Musk, sinon elle n'aurait pas eu lieu, et elle restera probablement dans l'histoire comme l'un des exemples de rebranding les plus « inutiles » de tous les temps : Twitter était déjà une marque très forte et a été délibérément « tuée », au prix d'efforts considérables, et cette dernière tentative en témoigne. Mais qui sommes-nous pour critiquer les choix d'Elon Musk ?
Chrome 141 révolutionne la page Nouvel ... »« Google teste une nouvelle fonction multi...
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-10WhatsApp introduit la mention @everyone, mais pas pour... tout le monde !
22-10Elon Musk a révélé à qui il offrirait X. Vous n'allez pas aimer.
21-10Meta ferme les applications Messenger pour Windows et macOS
21-10WhatsApp lance des statuts alimentés par l'IA, car tout est meilleur avec l'IA.
21-10X vend des noms d'utilisateur pour des millions de dollars. Un compte inactif peut valoir une fortune.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Google célèbre les 45 ans de PAC-MAN et d'Halloween en même temps avec un nouveau Doodle interactif.
Navigateurs Navigateurs
Samsung Internet arrive sur Windows : Galaxy AI, protection de la vie privée contre le pistage et continuité Android-PC
Adobe Adobe
Adobe dévoile une IA qui automatise les tâches ingrates
Navigateurs Navigateurs
Chrome 141 révolutionne la page Nouvel onglet sur mobiles : le mode IA et la navigation privée prennent la première place.
Social Social
X dit adieu à twitter.com : votre YubiKey et votre mot de passe doivent être réenregistrés avant le 10 novembre
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?