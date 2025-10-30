Se connecter  
Google teste une nouvelle fonction multitâche pour les tablettes Android
Publié le: 30/10/2025 @ 15:00:30: Par Nic007 Dans "Tablettes"
TablettesGoogle travaille sur une nouvelle fonctionnalité multitâche pour Android , conçue spécialement pour les tablettes, qui permettra de transformer n'importe quelle application en fenêtre flottante . Dans le code du Pixel Launcher , de la barre des tâches et dans la version Android Canary 25.10 , plusieurs références à cette fonctionnalité ont été trouvées, qui introduit un nouveau geste de glissement conçu pour rendre la gestion des applications en cours d'utilisation plus dynamique et immédiate . Cette fonctionnalité n'a pas encore de nom officiel, mais le code contient des chaînes de texte, des tutoriels et une animation de démonstration qui donnent un aperçu de son fonctionnement, suggérant une évolution concrète du multitâche sur Android pour les appareils à grand écran. Dans le canal Canary d'Android 25.10 , certains développeurs ont repéré de nouvelles lignes dans le code de Pixel Launcher qui décrivent une fonctionnalité multitâche non encore publiée. Le texte du tutoriel indique : « Faites glisser vers les coins inférieurs pour le faire flotter », tandis que la description explique : « Animation montrant comment créer une bulle à partir de la barre des tâches à l’aide d’un geste de glissement . » En résumé, Google teste un nouveau geste de glissement dans la barre des tâches qui permet de transformer une application en bulle flottante , que vous pouvez afficher et masquer à tout moment. L'animation incluse dans le code montre clairement l'action : l'utilisateur fait glisser une application vers le bas, et celle-ci se réduit à une petite fenêtre circulaire , positionnée dans le coin inférieur droit, à côté des autres applications « suspendues ». Jusqu'à présent, les bulles Android étaient réservées aux notifications de conversation (comme les messages Messenger ou Telegram), mais cette évolution suggère l'intention de Google d' étendre le système à toutes les applications , rendant le multitâche plus flexible et visuellement cohérent avec l'interface de la tablette.


Ces dernières années, Google a considérablement amélioré l'expérience multitâche sur les tablettes Android, en introduisant des fonctionnalités telles que la barre des tâches persistante , le fenêtrage de type bureau et un glisser-déposer plus intuitif , ainsi qu'une meilleure adaptation des applications aux grands écrans. Malgré ces progrès, de nombreuses tablettes peinent encore à remplacer complètement un PC, notamment en raison des limitations liées à la gestion simultanée de plusieurs fenêtres. Il y a un an, on parlait d'un projet nommé « Bubble Anything », conçu pour compléter la « barre à bulles » et permettre d'ouvrir deux applications ou plus dans des fenêtres flottantes , particulièrement utile sur les petites tablettes où l'affichage traditionnel à trois colonnes n'est pas pratique. Cette fonctionnalité semblait abandonnée, mais ces derniers mois, de nouveaux indices concernant son développement ont refait surface , notamment celui dont nous parlons dans cet article, sous une forme nettement mieux intégrée à l'interface de la tablette. Le nouveau système semblerait cohérent avec le multitâche actuel d'Android : l'utilisateur pourrait faire glisser une application depuis la barre des tâches et la déposer dans une zone dédiée, similaire à l'écran partagé , mais s'ouvrant dans une fenêtre bulle . Selon Android Authority, cette fonctionnalité pourrait faire ses débuts avec Android 16 QPR3 , attendu en mars 2026, bien que — comme le soulignent les auteurs — sa sortie ne soit pas encore garantie .
