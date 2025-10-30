YouTube s'est amélioré grâce à l'intelligence artificielle

YouTube a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre l'utilisation du service plus agréable et intuitive depuis votre salon. La plus importante est une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle qui améliore automatiquement la qualité des anciennes vidéos, en augmentant leur résolution aux normes HD et 4K. Comme l'explique Kurt Wilms, directeur de la gestion des produits TV chez YouTube, cette technologie permettra dans un premier temps de convertir les contenus vidéo de la définition standard (SD) à la haute définition (HD). Progressivement, les algorithmes seront étendus pour permettre la mise à l'échelle des images jusqu'à la 4K. Point important, les créateurs conserveront la maîtrise totale de leurs contenus : les fichiers originaux et leurs versions améliorées seront stockés côte à côte. Les spectateurs pourront choisir entre la version originale et la version « super résolution », disponible dans les paramètres. YouTube précise également que les créateurs peuvent désactiver l'amélioration automatique des vidéos à tout moment.
YouTube augmente également la limite de taille des miniatures de 2 Mo à 50 Mo. Les créateurs pourront ainsi utiliser des miniatures 4K et proposer des visuels plus attrayants et détaillés pour promouvoir leurs vidéos. L'entreprise a également annoncé des tests menés auprès d'un groupe restreint de créateurs concernant des fichiers vidéo plus volumineux. Il s'agit d'une nouvelle étape vers la professionnalisation de la plateforme et une meilleure adaptation aux besoins des producteurs de contenu modernes. YouTube modernise également la façon dont les utilisateurs consultent et parcourent les chaînes de créateurs. Une nouvelle interface immersive permet de faire défiler le contenu des chaînes directement depuis l'écran d'accueil, avec des aperçus vidéo attrayants en arrière-plan. Ces modifications visent à simplifier l'utilisation de YouTube sur les téléviseurs, où l'interaction diffère de celle sur un ordinateur ou un smartphone. L'objectif est d'améliorer le confort de visionnage depuis le canapé et de faciliter la découverte de nouveaux contenus. De plus, le moteur de recherche de YouTube sur les téléviseurs a été amélioré : lorsque vous lancez une recherche à partir d’une chaîne, les résultats de cette chaîne spécifique apparaissent en haut de la liste, évitant ainsi qu’ils ne se « perdent » parmi les autres vidéos de la plateforme.
Une autre nouveauté réside dans l'intégration de codes QR interactifs dans les vidéos étiquetées « shopping ». Les spectateurs pourront scanner le code affiché à l'écran pour accéder directement à la page produit. Wilms souligne que cette solution vise à aider les créateurs à générer des conversions et à optimiser l'efficacité des campagnes publicitaires des marques présentes sur la plateforme.
