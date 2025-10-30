Microsoft a corrigé un bug qui empêchait l'installation de Windows 11.

Il y a quelque temps, nous avions signalé que l'outil de création de supports d'installation de Windows 11 était corrompu, empêchant ainsi les utilisateurs de mettre à niveau leur système de Windows 10 vers Windows 11, par exemple, ou d'installer la dernière version 25H2 en dehors de Windows Update. Heureusement, Microsoft a résolu ce problème. Après la publication de la build 25H2 de Windows 11, Microsoft a confirmé que l'outil de création de supports d'installation, l'application par défaut permettant de télécharger l'image iOS de Windows 11 et de créer le support d'installation, ne fonctionnait pas sur certains ordinateurs. Les utilisateurs d'appareils basés sur l'architecture Arm64 rencontraient une erreur empêchant le lancement de l'application. Heureusement, Microsoft a rapidement corrigé le problème. La dernière mise à jour facultative pour Windows 11 24H2 et 25H2, KB5067036, a résolu un problème de l'outil de création de supports qui empêchait les applications de fonctionner sur les ordinateurs Arm64.
Il convient de rappeler que les utilisateurs qui ont tenté d'exécuter l'outil ont reçu le message suivant : « Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas exécuter cet outil sur votre ordinateur. » La mise à jour KB5067036 est facultative et doit être téléchargée manuellement via Windows Update. Accédez à Paramètres > Windows Update, cliquez sur « Rechercher des mises à jour », puis sélectionnez « Télécharger et installer » lorsque la mise à jour est disponible. En plus de corriger l'application Outil de création multimédia, la mise à jour KB5067036 apporte un certain nombre d'autres modifications et de nouvelles fonctionnalités.
Les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 disposent d'un nouveau design pour le menu Démarrer, d'un indicateur de batterie repensé sur la barre des tâches et sur l'écran de verrouillage. Pour les utilisateurs de Copilot+ sur PC, la mise à jour apporte également des améliorations à la fonction « Cliquer pour faire », des mises à jour de l’accès vocal, des modifications de l’explorateur de fichiers, et bien plus encore.
