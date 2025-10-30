Internet devient de plus en plus un champ de bataille entre les utilisateurs soucieux de leur vie privée et les entreprises qui contrôlent l'infrastructure du réseau. Le blocage récent d'Immich, une plateforme d'hébergement de photos qui s'était imposée comme une alternative gratuite à Google Photos, en est un exemple frappant. Immich est un projet open source. Il permettait aux utilisateurs de stocker et de gérer leurs photos sur leurs propres serveurs, sans avoir besoin de se connecter à des services d'entreprise. Il a rapidement gagné en popularité auprès de ceux qui privilégiaient l'auto-hébergement aux solutions centralisées. Soudain, le système de navigation sécurisée de Google a signalé les domaines associés au projet comme « non sécurisés ». Pour les utilisateurs, cela s'est traduit par l'affichage d'un écran d'avertissement rouge dans leur navigateur et d'un message signalant une potentielle tentative d'hameçonnage. L'avertissement a effectivement bloqué l'accès au site, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les développeurs eux-mêmes. L'équipe d'Immich a assuré que le site ne contenait aucun logiciel malveillant et que les adresses signalées appartenaient à des environnements de test internes.
Après plusieurs recours, Google a temporairement levé le blocage, avant de rétablir l'avertissement quelques jours plus tard. Cette fois-ci, le domaine entier a été blacklisté. Les développeurs ont alors décidé de migrer certaines ressources vers un nouveau domaine, immich.build, afin d'éviter toute perturbation supplémentaire. L'équipe d'Immich a publié un communiqué affirmant que le système de navigation sécurisée est trop intrusif et que ses décisions ont un impact réel sur l'existence des projets indépendants. La communauté open source a immédiatement réagi avec indignation, soulignant que Google contrôle de fait les sites que les utilisateurs peuvent visiter sans les avertir. La navigation sécurisée a été créée pour protéger les utilisateurs contre les sites web malveillants. Des problèmes surviennent lorsque l'algorithme bloque, sans raison apparente, des projets fonctionnant dans un esprit de transparence et d'open source. Ces cas ne sont pas isolés : des situations similaires ont déjà affecté Jellyfin, Nextcloud et YunoHost. D'un point de vue technique, chacun de ces projets est indépendant et ne repose pas sur un modèle de monétisation des données utilisateur. Pour beaucoup, ils incarnent la liberté numérique et constituent une alternative aux services centralisés. Lorsque Google bloque leurs domaines, une question se pose : où se situe la limite entre protection des utilisateurs et censure en ligne ?
Le blocage d'Immich a servi d'électrochoc à la communauté open source. Les développeurs de projets indépendants commencent à aborder ouvertement les risques liés à la monopolisation des infrastructures réseau par quelques grandes entreprises. Concrètement, cela signifie que même des projets parfaitement légaux et sécurisés peuvent disparaître du web pour l'utilisateur lambda si l'algorithme de Google en décide autrement. De nombreux commentateurs soulignent que l'affaire Immich démontre la nécessité d'écosystèmes de sécurité alternatifs, qui ne dépendent pas entièrement d'une seule entreprise. Les créateurs d'Immich ont annoncé que le projet se poursuivra et s'étendra. La migration vers un nouveau domaine vise à garantir la stabilité et à protéger le site contre de nouveaux blocages.
Après plusieurs recours, Google a temporairement levé le blocage, avant de rétablir l'avertissement quelques jours plus tard. Cette fois-ci, le domaine entier a été blacklisté. Les développeurs ont alors décidé de migrer certaines ressources vers un nouveau domaine, immich.build, afin d'éviter toute perturbation supplémentaire. L'équipe d'Immich a publié un communiqué affirmant que le système de navigation sécurisée est trop intrusif et que ses décisions ont un impact réel sur l'existence des projets indépendants. La communauté open source a immédiatement réagi avec indignation, soulignant que Google contrôle de fait les sites que les utilisateurs peuvent visiter sans les avertir. La navigation sécurisée a été créée pour protéger les utilisateurs contre les sites web malveillants. Des problèmes surviennent lorsque l'algorithme bloque, sans raison apparente, des projets fonctionnant dans un esprit de transparence et d'open source. Ces cas ne sont pas isolés : des situations similaires ont déjà affecté Jellyfin, Nextcloud et YunoHost. D'un point de vue technique, chacun de ces projets est indépendant et ne repose pas sur un modèle de monétisation des données utilisateur. Pour beaucoup, ils incarnent la liberté numérique et constituent une alternative aux services centralisés. Lorsque Google bloque leurs domaines, une question se pose : où se situe la limite entre protection des utilisateurs et censure en ligne ?
Le blocage d'Immich a servi d'électrochoc à la communauté open source. Les développeurs de projets indépendants commencent à aborder ouvertement les risques liés à la monopolisation des infrastructures réseau par quelques grandes entreprises. Concrètement, cela signifie que même des projets parfaitement légaux et sécurisés peuvent disparaître du web pour l'utilisateur lambda si l'algorithme de Google en décide autrement. De nombreux commentateurs soulignent que l'affaire Immich démontre la nécessité d'écosystèmes de sécurité alternatifs, qui ne dépendent pas entièrement d'une seule entreprise. Les créateurs d'Immich ont annoncé que le projet se poursuivra et s'étendra. La migration vers un nouveau domaine vise à garantir la stabilité et à protéger le site contre de nouveaux blocages.
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-10Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prédit désormais les inondations et les ouragans
24-10Google réalise une percée quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
24-10Google Photos prépare « Me Meme », l'IA qui vous place à l'intérieur des mèmes les plus célèbres
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité