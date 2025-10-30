Les services de la console Xbox sont actuellement inaccessibles : Azure rencontre des problÃ¨mes.

C'est une journÃ©e compliquÃ©e pour l' Ã©cosystÃ¨me Xbox : tous les principaux services de la console , du Xbox Live au Game Pass , sont actuellement indisponibles dans une grande partie du monde. Microsoft a officiellement confirmÃ© que la panne est due Ã une dÃ©faillance de serveur sur Azure, la plateforme cloud qui gÃ¨re de nombreux services en ligne de l'entreprise, y compris ceux liÃ©s Ã Xbox. Non seulement le rÃ©seau de jeu est hors service, mais mÃªme la page d'Ã©tat officielle, habituellement utilisÃ©e pour suivre les pannes de service, est inaccessible. Cette panne survient Ã un moment particuliÃ¨rement critique : aujourdâ€™hui marque la sortie mondiale de The Outer Worlds 2 , le jeu de rÃ´le trÃ¨s attendu dâ€™Obsidian Entertainment. En raison de lâ€™indisponibilitÃ© des services Azure, le jeu ne peut Ãªtre ni achetÃ© ni installÃ© sur Xbox Series X|S, via lâ€™application Xbox pour PC, ni via le Game Pass Ultimate ou le PC Game Pass. Obsidian a confirmÃ© sur les rÃ©seaux sociaux que la situation est indÃ©pendante de sa volontÃ© et invite les joueurs Ã patienter jusquâ€™aux prochaines annonces de Microsoft. D'aprÃ¨s le rapport technique d'Azure , le problÃ¨me est survenu vers 16h00 UTC et a Ã©tÃ© causÃ© par une modification de configuration accidentelle du service Azure Front Door (AFD), un composant essentiel pour le routage du trafic en ligne. Microsoft a immÃ©diatement rÃ©tabli les paramÃ¨tres prÃ©cÃ©dents et bloquÃ© toute modification ultÃ©rieure des systÃ¨mes AFD afin d'Ã©viter que l'erreur ne se reproduise. L'entreprise n'a cependant pas encore d'estimation prÃ©cise du dÃ©lai de rÃ©tablissement et s'est engagÃ©e Ã communiquer des mises Ã jour toutes les 30 minutes ou dÃ¨s que de nouvelles informations seront disponibles.
Les pannes du Xbox Live sont rares, mais lorsqu'elles surviennent, leurs consÃ©quences sont importantes : sans connexion aux serveurs, impossible d'accÃ©der au multijoueur, de tÃ©lÃ©charger du contenu ou d'effectuer des achats numÃ©riques. La coÃ¯ncidence avec la sortie de The Outer Worlds 2 et l'Ã©vÃ©nement Battlefield : REDSEC rend cette panne particuliÃ¨rement problÃ©matique pour certains joueurs. Pour l'instant, les joueurs devront patienter jusqu'Ã la fin du rÃ©tablissement d'Azure et le retour Ã la pleine capacitÃ© du rÃ©seau. Microsoft les invite Ã suivre les mises Ã jour sur le portail Azure Status et les rÃ©seaux sociaux Xbox. L'objectif est de rÃ©soudre le problÃ¨me au plus vite afin de remettre en ligne l'ensemble de l'Ã©cosystÃ¨me Xbox et d'assurer le lancement optimal des nouveaux titres Ã venir.
Les pannes du Xbox Live sont rares, mais lorsqu'elles surviennent, leurs consÃ©quences sont importantes : sans connexion aux serveurs, impossible d'accÃ©der au multijoueur, de tÃ©lÃ©charger du contenu ou d'effectuer des achats numÃ©riques. La coÃ¯ncidence avec la sortie de The Outer Worlds 2 et l'Ã©vÃ©nement Battlefield : REDSEC rend cette panne particuliÃ¨rement problÃ©matique pour certains joueurs. Pour l'instant, les joueurs devront patienter jusqu'Ã la fin du rÃ©tablissement d'Azure et le retour Ã la pleine capacitÃ© du rÃ©seau. Microsoft les invite Ã suivre les mises Ã jour sur le portail Azure Status et les rÃ©seaux sociaux Xbox. L'objectif est de rÃ©soudre le problÃ¨me au plus vite afin de remettre en ligne l'ensemble de l'Ã©cosystÃ¨me Xbox et d'assurer le lancement optimal des nouveaux titres Ã venir.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
10-10Exchange Online : Une fonctionnalitÃ© controversÃ©e a Ã©tÃ© retirÃ©e suite Ã la rÃ©volte de l'administration.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©