Windows 11 impose un nouveau menu DÃ©marrer. Microsoft chamboule encore le systÃ¨me.

Windows 11 impose un nouveau menu DÃ©marrer. Microsoft chamboule encore le systÃ...
PubliÃ© le: 29/10/2025 @ 16:59:08: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a commencÃ© le dÃ©ploiement du nouveau menu DÃ©marrer dans Windows 11. Cette fonctionnalitÃ©, annoncÃ©e en dÃ©but d'annÃ©e, est disponible pour les utilisateurs avec la mise Ã  jour prÃ©liminaire d'octobre (KB5067036) pour les versions 24H2 et 25H2. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mise Ã  jour de sÃ©curitÃ©, son impact sur le design et l'ergonomie devrait Ãªtre significatif. Le menu DÃ©marrer a Ã©tÃ© entiÃ¨rement repensÃ©, offrant une organisation plus flexible et un accÃ¨s plus rapide aux applications et aux fichiers, du moins selon Microsoft. Le nouveau menu DÃ©marrer ne sera pas dÃ©ployÃ© simultanÃ©ment auprÃ¨s de tous les utilisateurs. Microsoft utilise un modÃ¨le de dÃ©ploiement progressif ; certains utilisateurs ne le verront donc que dans quelques semaines. Ceux qui ne souhaitent pas attendre peuvent tÃ©lÃ©charger manuellement la mise Ã  jour KB5067036, Ã  condition d'avoir activÃ© l'option Â« Recevoir les derniÃ¨res mises Ã  jour dÃ¨s leur disponibilitÃ© Â» dans Windows Update. La mise Ã  jour sera dÃ©ployÃ©e mondialement lors du Patch Tuesday de novembre, ce qui signifie que tous les utilisateurs de Windows 11 24H2 ou 25H2 recevront automatiquement le nouveau menu.

Microsoft a entiÃ¨rement repensÃ© l'interface du menu DÃ©marrer. Les utilisateurs peuvent dÃ©sormais masquer les sections qu'ils n'utilisent pas. Les applications Ã©pinglÃ©es ou les fichiers recommandÃ©s peuvent Ãªtre dÃ©sactivÃ©s. La liste Â« Toutes les applications Â» a Ã©galement Ã©tÃ© redessinÃ©e : elle est dÃ©sormais accessible depuis la page d'accueil et propose deux nouveaux modes d'affichage : grille et catÃ©gories. Par dÃ©faut, les applications sont regroupÃ©es par thÃ¨me, Ã  l'instar des systÃ¨mes d'exploitation mobiles iOS et iPadOS. Le menu s'adapte Ã  la rÃ©solution de l'Ã©cran. Sur les grands Ã©crans, le panneau s'agrandit et permet d'Ã©pingler davantage d'applications simultanÃ©ment. La section Â« Lien avec le tÃ©lÃ©phone Â» a Ã©galement Ã©tÃ© repensÃ©e et affiche dÃ©sormais plus d'informations sur les activitÃ©s rÃ©centes, notamment les messages, les appels et les notifications.

Outre le menu DÃ©marrer repensÃ©, cette mise Ã  jour apporte plusieurs modifications subtiles mais notables. La barre des tÃ¢ches affiche dÃ©sormais des vignettes animÃ©es des applications ouvertes qui apparaissent au survol de l'icÃ´ne. Une nouvelle icÃ´ne de batterie indique le pourcentage de charge exact sans avoir Ã  ouvrir le panneau d'alimentation. L'objectif est de crÃ©er une interface plus harmonieuse, dynamique et fonctionnelle. Pour bÃ©nÃ©ficier du nouveau menu DÃ©marrer, vous devez installer la mise Ã  jour facultative KB5067036, disponible via Windows Update. Malheureusement, si vous Ãªtes habituÃ© Ã  l'interface actuelle et ne souhaitez plus aucun changement, nous avons une mauvaise nouvelle : Microsoft ne prÃ©voit pas de revenir Ã  l'ancienne interface. Toutefois, vous pouvez dÃ©sactiver certaines des nouvelles fonctionnalitÃ©s, comme le panneau Phone Link et les autres affichages de la liste des applications.
