Changements majeurs sous Linux : deux mises Ã  jour importantes en une semaine
PubliÃ© le: 29/10/2025 @ 16:58:16: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLa semaine derniÃ¨re a Ã©tÃ© marquÃ©e par deux Ã©vÃ©nements majeurs pour la communautÃ© open source. Le projet KDE a dÃ©voilÃ© la mise Ã  jour KDE Plasma 6.5.1, premiÃ¨re version de maintenance de l'environnement de bureau Plasma 6.5. ParallÃ¨lement, Fedora a publiÃ© la version stable de Fedora Linux 43, qui intÃ¨gre le noyau le plus rÃ©cent, des environnements de bureau modernisÃ©s et des modifications importantes de l'architecture systÃ¨me. La nouvelle version KDE Plasma 6.5.1 se concentre sur l'amÃ©lioration de la stabilitÃ© et la correction des bogues dÃ©couverts aprÃ¨s la sortie de la version 6.5. Des utilisateurs ont signalÃ© des problÃ¨mes d'affichage du curseur sur les anciennes cartes graphiques AMD ; ce problÃ¨me a Ã©tÃ© rÃ©solu. Les performances de Kickoff ont Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©es : le dÃ©placement des icÃ´nes dans la grille des favoris ne provoque plus de rÃ©arrangement alÃ©atoire. L'expÃ©rience avec les fonds d'Ã©cran dynamiques a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©e. Les modes clair et sombre s'harmonisent dÃ©sormais plus prÃ©cisÃ©ment avec le thÃ¨me de couleurs Plasma, pour une apparence plus cohÃ©rente. Le systÃ¨me de notifications a Ã©tÃ© repensÃ© : les alertes rÃ©duites sont dÃ©sormais entiÃ¨rement visibles dans l'historique et les messages de progression des tÃ¢ches n'affichent plus d'invites inutiles.

Les menus GTK 3 ont Ã©galement Ã©tÃ© redessinÃ©s, avec des bords arrondis et une meilleure gestion des adresses geo://. Spectacle a bÃ©nÃ©ficiÃ© de correctifs pour les problÃ¨mes d'enregistrement et d'exportation de fenÃªtres. L'Ã©quipe KDE a Ã©galement rÃ©solu plusieurs bogues provoquant des plantages de KWin et des problÃ¨mes de connexion Ã  l'Ã©cran Ã  la volÃ©e. Une avancÃ©e technologique majeure rÃ©side dans l'introduction d'une mÃ©thode de transmission des informations de couleur Ã  plus faible bande passante. Ceci allÃ¨ge la charge sur l'interface graphique et rÃ©duit les risques de problÃ¨mes d'affichage. KDE Plasma 6.5.1 est dÃ©jÃ  disponible dans les dÃ©pÃ´ts de distributions stables telles qu'Arch Linux et openSUSE Tumbleweed. La version suivante, Plasma 6.5.2, sera publiÃ©e dÃ©but novembre.

ParallÃ¨lement Ã  la mise Ã  jour de KDE Plasma, l'Ã©quipe Fedora a annoncÃ© la sortie de Fedora Linux 43. Cette distribution, sponsorisÃ©e par Red Hat, repose sur le noyau Linux 6.17 et intÃ¨gre les environnements de bureau GNOME 49 et KDE Plasma 6.4.5 mis Ã  jour. L'Ã©dition Workstation fonctionne dÃ©sormais exclusivement avec le protocole Wayland, confirmant ainsi l'orientation de la distribution vers les technologies graphiques modernes. Fedora 43 introduit le nouvel installateur web Anaconda, qui devient l'installateur par dÃ©faut dans un nombre croissant de versions. Les utilisateurs bÃ©nÃ©ficient Ã©galement de la prise en charge du langage de programmation Hare et d'une nouvelle police d'Ã©mojis Noto Color compatible COLRv1. Le systÃ¨me utilise dÃ©sormais DNF 5 pour l'installation des paquets RPM et les fichiers initrd sont compressÃ©s Ã  l'aide de l'algorithme zstd.

Cette distribution impose l'utilisation des tables de partition GPT dans les installations UEFI pour les systÃ¨mes 64 bits, mettant ainsi fin Ã  la prise en charge de la structure MBR obsolÃ¨te. Le processus de mise Ã  jour a Ã©galement Ã©tÃ© amÃ©liorÃ© et les mises Ã  jour automatiques sont dÃ©sormais disponibles dans Fedora Kinoite. Les paquets systÃ¨me incluent dÃ©sormais les derniÃ¨res versions des outils, notamment GCC 15.2, Python 3.14, PostgreSQL 18, MySQL 8.4 et Ruby on Rails 8.0. Fedora 43 est disponible au tÃ©lÃ©chargement pour les architectures 64 bits x86_64 et ARM AArch64. Les utilisateurs de la version prÃ©cÃ©dente peuvent effectuer la mise Ã  niveau via l'application GNOME Software ou les commandes systÃ¨me standard.
