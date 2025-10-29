Se connecter  
Le PlayStation Portal permettra bientÃ´t le streaming de jeux.
PubliÃ© le: 29/10/2025 @ 16:55:05: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLa console portable PlayStation Portal pourrait bientÃ´t recevoir l'une de ses mises Ã  jour les plus attendues, d'aprÃ¨s une fuite de l'application PS. Sur le subreddit officiel de la console, l'utilisateur GetTheWetsOn a publiÃ© une capture d'Ã©cran de la page de Deliver at All Costs sur l'application PS, mentionnant que le streaming dans le cloud des jeux numÃ©riques achetÃ©s sur PlayStation Portal serait disponible pour les abonnÃ©s PS Plus Premium. Selon cet utilisateur, une mention similaire Ã©tait apparue prÃ©cÃ©demment sur la page du remake de Dead Space, avant d'Ãªtre rapidement retirÃ©e. Bien que Sony n'ait pas encore confirmÃ© officiellement cette fonctionnalitÃ©, son implÃ©mentation est fort probable, car la prÃ©sence d'une mention similaire sur les pages de deux jeux diffÃ©rents est peu susceptible d'Ãªtre une coÃ¯ncidence.

Depuis la sortie de la console et son succÃ¨s inattendu, Sony a maintes fois affirmÃ© envisager d'Ã©tendre ses fonctionnalitÃ©s. La possibilitÃ© de jouer en streaming Ã  des jeux existants sans les tÃ©lÃ©charger sur une console de salon constituerait un pas idÃ©al dans cette direction. Pour rappel, le PlayStation Portal, sorti en 2023, Ã©tait initialement conÃ§u comme un appareil de lecture Ã  distance permettant de diffuser des jeux depuis la PlayStation 5. Bien que la console ne soit pas la digne hÃ©ritiÃ¨re de la PlayStation Vita, elle offre d'excellentes performances, avec une connexion stable et de haute qualitÃ© pour le jeu Ã  distance. Cependant, avec l'arrivÃ©e du cloud gaming, le produit pourrait sans aucun doute sÃ©duire un public beaucoup plus large Ã  travers le monde.
