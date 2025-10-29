Apple a abandonnÃ© la gravure en 1,6 nm pour ses futures puces.

Les puces A20 et A20 Pro seront les premiers processeurs Apple gravÃ©s en 2 nanomÃ¨tres par TSMC, confirmant ainsi l'engagement de l'entreprise Ã adopter rapidement les technologies les plus avancÃ©es pour conserver son avantage concurrentiel. Quatre puces devraient Ãªtre fabriquÃ©es avec cette mÃªme lithographie, et aprÃ¨s quelques gÃ©nÃ©rations, Apple envisagerait de passer Ã un procÃ©dÃ© encore plus avancÃ©. Logiquement, une transition vers la puce A16 (1,6 nanomÃ¨tre) serait envisageable. Cependant, selon certaines sources, les nÃ©gociations entre Apple et TSMC concernant ce procÃ©dÃ© n'ont pas encore dÃ©butÃ©. En septembre dernier, il a Ã©tÃ© rapportÃ© que NVIDIA avait dÃ©jÃ passÃ© commande de puces 1,6 nanomÃ¨tres, en vue de produire des accÃ©lÃ©rateurs graphiques puissants pour les systÃ¨mes d'intelligence artificielle.
Le site corÃ©en EBN confirme que le nombre de clients intÃ©ressÃ©s par la puce A16 reste inchangÃ©, et un reprÃ©sentant d'une entreprise technologique amÃ©ricaine a dÃ©clarÃ© : Â« D'aprÃ¨s mes informations, Apple n'est actuellement pas en discussion avec TSMC concernant la production d'un processeur mobile gravÃ© en 1,6 nm, et n'envisage mÃªme pas de le faire. Â» Il est intÃ©ressant de noter que le secteur n'exclut pas la possibilitÃ© qu'Apple abandonne la technologie 1,6 nm pour se concentrer sur la puce A14 (1,4 nm). Cette hypothÃ¨se est indirectement confirmÃ©e par le fait que TSMC a dÃ©jÃ entamÃ© les prÃ©paratifs pour la construction d'usines de production dÃ©diÃ©es Ã cette technologie Ã TaÃ¯wan, investissant environ 49 milliards de dollars dans ce nouveau site.
Le site corÃ©en EBN confirme que le nombre de clients intÃ©ressÃ©s par la puce A16 reste inchangÃ©, et un reprÃ©sentant d'une entreprise technologique amÃ©ricaine a dÃ©clarÃ© : Â« D'aprÃ¨s mes informations, Apple n'est actuellement pas en discussion avec TSMC concernant la production d'un processeur mobile gravÃ© en 1,6 nm, et n'envisage mÃªme pas de le faire. Â» Il est intÃ©ressant de noter que le secteur n'exclut pas la possibilitÃ© qu'Apple abandonne la technologie 1,6 nm pour se concentrer sur la puce A14 (1,4 nm). Cette hypothÃ¨se est indirectement confirmÃ©e par le fait que TSMC a dÃ©jÃ entamÃ© les prÃ©paratifs pour la construction d'usines de production dÃ©diÃ©es Ã cette technologie Ã TaÃ¯wan, investissant environ 49 milliards de dollars dans ce nouveau site.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©