Apple prÃ©voit de passer Ã  l'Ã©cran OLED pour ses tablettes et ordinateurs portables.

Apple s'apprÃªte enfin Ã gÃ©nÃ©raliser l'intÃ©gration d'Ã©crans OLED Ã sa gamme d'appareils, mais il ne faut pas s'attendre Ã une transition majeure dans l'immÃ©diat : la firme de Cupertino est traditionnellement trÃ¨s lente Ã adopter les nouvelles technologies. Selon Mark Gurman, informateur rÃ©putÃ© de Bloomberg, Apple prÃ©voit une importante mise Ã jour des Ã©crans pour le MacBook Air, l'iPad Air et l'iPad mini ; ces appareils seront les premiers Ã bÃ©nÃ©ficier de dalles OLED. Gurman affirme Ã©galement que les nouveaux MacBook Pro Ã©quipÃ©s des processeurs M5 Pro et M5 Max conserveront leurs Ã©crans Retina.
La transition vers l'OLED est prÃ©vue uniquement pour la prochaine gÃ©nÃ©ration, les modÃ¨les Ã©quipÃ©s des processeurs M6 Pro et M6 Max, dont la sortie est attendue en 2027. Par consÃ©quent, le premier MacBook Air dotÃ© d'un Ã©cran OLED ne devrait pas apparaÃ®tre avant 2028, ce qui paraÃ®t logique, Ã©tant donnÃ© qu'aucune version avec la puce M5 n'a encore Ã©tÃ© annoncÃ©e. Apple prÃ©pare Ã©galement une mise Ã jour de l'iPad mini, dont la sortie est prÃ©vue pour le printemps 2026. Ce nouveau modÃ¨le devrait Ãªtre Ã©quipÃ© d'un Ã©cran OLED et son prix devrait augmenter d'environ 100 $, pour atteindre 599 $. Ã€ titre de comparaison, l'iPad Air actuel est proposÃ© au mÃªme prix. De plus, une source interne a indiquÃ© qu'Apple travaille sur une nouvelle coque pour iPad mini, la rendant rÃ©sistante Ã l'eau, Ã l'instar de l'iPhone. Cette fonctionnalitÃ© devrait Ãªtre disponible sur d'autres modÃ¨les d'iPad Ã l'avenir, mais pour l'instant, seuls l'iPhone et l'Apple Watch sont Ã©tanches. Il s'agit lÃ d'une nouveautÃ© trÃ¨s prometteuse.
