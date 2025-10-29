NVIDIA a dÃ©voilÃ© un nouveau supercalculateur dÃ©diÃ© Ã  l'IA.

Lors de la confÃ©rence GTC Ã Washington, NVIDIA a dÃ©voilÃ© sa nouvelle puce phare, la Vera Rubin Superchip, conÃ§ue pour alimenter une nouvelle gÃ©nÃ©ration de systÃ¨mes d'IA. Selon Huang, les GPU Rubin sont dÃ©jÃ en phase de tests en laboratoire, et les Ã©chantillons prÃ©sentÃ©s sont les premiers Ã Ãªtre produits dans les usines TSMC Ã TaÃ¯wan. Chaque GPU est composÃ© de huit modules HBM4 et de deux puces, tandis que le processeur Vera intÃ¨gre 88 cÅ“urs ARM personnalisÃ©s prenant en charge 176 threads. La production en sÃ©rie de la Rubin devrait dÃ©buter au troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me trimestre 2026, en parallÃ¨le des livraisons de la gamme Blackwell Ultra GB300 actuelle.
CÃ´tÃ© spÃ©cifications, la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL144 combine deux nouvelles puces. Le GPU Rubin est intÃ©grÃ© sur deux puces de taille maximale, offrant une puissance de calcul FP4 jusqu'Ã 50 pÃ©taflops et 288 gigaoctets de mÃ©moire HBM4. Il est associÃ© Ã un processeur Vera Ã 88 cÅ“urs dotÃ© d'une architecture ARM, prenant en charge 176 threads et une bande passante d'interface NVLINK-C2C pouvant atteindre 1,8 tÃ©raoctet par seconde. Cette nouvelle plateforme affiche des performances impressionnantes : 3,6 exaflops en infÃ©rence FP4 et 1,2 exaflops en entraÃ®nement FP8, soit une augmentation de 3,3 fois par rapport Ã la GB300 NVL72. La bande passante totale de la mÃ©moire HBM4 atteint 12 tÃ©raoctets par seconde, et la capacitÃ© de la mÃ©moire rapide est de 75 tÃ©raoctets par seconde.
