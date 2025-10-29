Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
NVIDIA a dÃ©voilÃ© un nouveau supercalculateur dÃ©diÃ© Ã  l'IA.
PubliÃ© le: 29/10/2025 @ 16:53:04: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLors de la confÃ©rence GTC Ã  Washington, NVIDIA a dÃ©voilÃ© sa nouvelle puce phare, la Vera Rubin Superchip, conÃ§ue pour alimenter une nouvelle gÃ©nÃ©ration de systÃ¨mes d'IA. Selon Huang, les GPU Rubin sont dÃ©jÃ  en phase de tests en laboratoire, et les Ã©chantillons prÃ©sentÃ©s sont les premiers Ã  Ãªtre produits dans les usines TSMC Ã  TaÃ¯wan. Chaque GPU est composÃ© de huit modules HBM4 et de deux puces, tandis que le processeur Vera intÃ¨gre 88 cÅ“urs ARM personnalisÃ©s prenant en charge 176 threads. La production en sÃ©rie de la Rubin devrait dÃ©buter au troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me trimestre 2026, en parallÃ¨le des livraisons de la gamme Blackwell Ultra GB300 actuelle.

CÃ´tÃ© spÃ©cifications, la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL144 combine deux nouvelles puces. Le GPU Rubin est intÃ©grÃ© sur deux puces de taille maximale, offrant une puissance de calcul FP4 jusqu'Ã  50 pÃ©taflops et 288 gigaoctets de mÃ©moire HBM4. Il est associÃ© Ã  un processeur Vera Ã  88 cÅ“urs dotÃ© d'une architecture ARM, prenant en charge 176 threads et une bande passante d'interface NVLINK-C2C pouvant atteindre 1,8 tÃ©raoctet par seconde. Cette nouvelle plateforme affiche des performances impressionnantes : 3,6 exaflops en infÃ©rence FP4 et 1,2 exaflops en entraÃ®nement FP8, soit une augmentation de 3,3 fois par rapport Ã  la GB300 NVL72. La bande passante totale de la mÃ©moire HBM4 atteint 12 tÃ©raoctets par seconde, et la capacitÃ© de la mÃ©moire rapide est de 75 tÃ©raoctets par seconde.
Apple prÃ©voit de passer Ã  l'Ã©cran OLE... »« Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
28-10Des scientifiques crÃ©ent des ordinateurs Ã  partir de champignons. Le silicium deviendra-t-il obsolÃ¨te ?
27-10Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crÃ©e ses propres problÃ¨mes.
27-10Ã‰vitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
22-10Les lits ont cessÃ© de fonctionner Ã  cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
21-10Nous sommes presque en 2026, et un nouvel ordinateur portable Ã©quipÃ© d'un lecteur DVD arrive sur le marchÃ©.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Windows Windows
Windows 11 impose un nouveau menu DÃ©marrer. Microsoft chamboule encore le systÃ¨me.
Linux Linux
Changements majeurs sous Linux : deux mises Ã  jour importantes en une semaine
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Le PlayStation Portal permettra bientÃ´t le streaming de jeux.
Apple Apple
Apple a abandonnÃ© la gravure en 1,6 nm pour ses futures puces.
Apple Apple
Apple prÃ©voit de passer Ã  l'Ã©cran OLED pour ses tablettes et ordinateurs portables.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?