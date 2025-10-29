Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation console globalement réussie

Publié le: 29/10/2025 @ 14:50:07: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Tout comme son prédécesseur, Frostpunk 2 est un jeu de survie axé sur la construction et la gestion d'une ville . L'action se déroule trente ans après la tempête qui a mis toute l'humanité à genoux, dans un New London sans le capitaine - notre alter ego du premier chapitre. C'est au « nouveau nous », le Surintendant, de prendre sa place et de conduire la ville vers un avenir où la glace sera enfin contrôlée par l'humanité, et non plus acculée. La ville à construire est plus grande et plus peuplée, et la population est divisée en plusieurs factions. Certains ont des idéaux et des objectifs similaires, d’autres non. Notre tâche sera de satisfaire les demandes de chacun, en évitant les émeutes. D'où l'une des plus grandes innovations du jeu : la Salle du Conseil , où nous devrons écouter les questions et garantir des concessions, lancer des projets et de nouvelles lois, changeant pour toujours (ou temporairement) la société de New London. Il est possible de négocier avec les factions , en demandant un vote favorable en échange de ressources économiques ou un vote sur des politiques qui les intéressent. L’objectif reste cependant un : garantir le développement de la ville dans un environnement positif et équilibré. Autrement, il est possible de transformer New London en dictature ou de réduire une faction à une poignée de membres, le tout avec des avantages et des inconvénients évidents. L'accent mis par Frostpunk 2 sur la politique contribue à donner immédiatement un aspect moins "hardcore" au titre , par rapport à l'original. En effet, lors de notre test nous avons rencontré moins de situations stressantes que lui, même en difficulté moyenne. Cependant, les sources de stress évoluent, grâce aux innovations introduites par 11 Bit Studios.
