Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation console globalement réussie
Publié le: 29/10/2025 @ 14:50:07: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosTout comme son prédécesseur, Frostpunk 2 est un jeu de survie axé sur la construction et la gestion d'une ville . L'action se déroule trente ans après la tempête qui a mis toute l'humanité à genoux, dans un New London sans le capitaine - notre alter ego du premier chapitre. C'est au « nouveau nous », le Surintendant, de prendre sa place et de conduire la ville vers un avenir où la glace sera enfin contrôlée par l'humanité, et non plus acculée. La ville à construire est plus grande et plus peuplée, et la population est divisée en plusieurs factions. Certains ont des idéaux et des objectifs similaires, d’autres non. Notre tâche sera de satisfaire les demandes de chacun, en évitant les émeutes. D'où l'une des plus grandes innovations du jeu : la Salle du Conseil , où nous devrons écouter les questions et garantir des concessions, lancer des projets et de nouvelles lois, changeant pour toujours (ou temporairement) la société de New London. Il est possible de négocier avec les factions , en demandant un vote favorable en échange de ressources économiques ou un vote sur des politiques qui les intéressent. L’objectif reste cependant un : garantir le développement de la ville dans un environnement positif et équilibré. Autrement, il est possible de transformer New London en dictature ou de réduire une faction à une poignée de membres, le tout avec des avantages et des inconvénients évidents. L'accent mis par Frostpunk 2 sur la politique contribue à donner immédiatement un aspect moins "hardcore" au titre , par rapport à l'original. En effet, lors de notre test nous avons rencontré moins de situations stressantes que lui, même en difficulté moyenne. Cependant, les sources de stress évoluent, grâce aux innovations introduites par 11 Bit Studios.
« ChatGPT détecte la dépression mieux qu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-10Test Agatha Christie : Mort sur le Nil (PS5) - Hercule Poirot change d'époque
28-10Euro Truck Simulator 2 - Isle of Ireland en développement
28-10Halo: Campaign Evolved remake officiellement annoncé (Xbox, PS5, PC)
27-10Test EA Sports FC 26 (PS5) - Un épisode qui évolue mais toujours sans la Belgique
27-10Steam aura un autre concurrent. Il devrait être vraiment bon marché
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation console globalement réussie
Programmation Programmation
ChatGPT détecte la dépression mieux que vous ne le pensez. Les psychiatres le confirment.
Windows Windows
Windows 11 26H1 arrive bientôt. La mise à jour sera d'abord disponible pour certains utilisateurs.
Vidéo Vidéo
YouTube a diffusé une fausse vidéo (deepfake) au lieu de la véritable conférence NVIDIA
Google Google
Panique chez Gmail : Google explique une importante fuite de mots de passe
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?