Test EA Sports FC 26 (PS5) - Un épisode qui évolue mais toujours sans la Belg...
Publié le: 27/10/2025 @ 14:36:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLa plus grande innovation d'EA Sports FC 26 réside sans aucun doute dans son gameplay, avec la possibilité de choisir entre deux modes de jeu. En mode Compétitif , exclusif aux modes en ligne, l'expérience rappelle le style arcade classique : rythme effréné, phases spectaculaires et scores élevés. À l'inverse, le nouveau mode Authentique propose une approche résolument plus réaliste du football, avec un rythme plus lent, une importance accrue accordée à la tactique et au placement des joueurs, pour une simulation plus fidèle du football réel. Malheureusement, le mode Authentique n'est pas disponible en ligne, même pas en Saisons, et se limite au mode hors ligne.
