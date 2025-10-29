Windows 11 26H1 arrive bientôt. La mise à jour sera d'abord disponible pour certains utilisateurs.

Se connecter  
Windows 11 26H1 arrive bientôt. La mise à jour sera d'abord disponible pour ce...
Publié le: 29/10/2025 @ 14:20:41: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsAprès des années de retard, Microsoft a décidé de déployer les mises à jour majeures de Windows 11 moins fréquemment, ce qui explique la sortie de la mise à jour 25H2 cette année. Windows 11 26H1 sera disponible l'année prochaine. Dans un premier temps, cependant, seul un groupe d'utilisateurs spécifique en bénéficiera. La mise à jour Windows 11 24H2 était quelque peu inhabituelle, car elle a d'abord été déployée sur les ordinateurs Copilot+ avant d'être disponible sur tous les appareils. Selon certaines sources, il semblerait que la même procédure soit prévue pour la prochaine mise à jour majeure. Phantomofearth, une source fiable concernant Windows, affirme que Microsoft prépare Windows 11 26H1, dont le lancement sera simultané à celui des nouveaux processeurs Qualcomm Snapdragon X2. Cette mise à jour sera uniquement disponible sur les appareils Windows basés sur l'architecture ARM et équipés du processeur Snapdragon X2.

Il est intéressant de noter que certaines fonctionnalités de cette version seront disponibles sur tous les ordinateurs Windows 11, mais plus tard. La version 26H1 est conçue pour prendre en charge la nouvelle plateforme et Microsoft l'utilisera pour implémenter des fonctionnalités qui n'ont pas été intégrées aux versions 24H2/25H2. Bien que Microsoft n'ait pas encore confirmé ses projets de mise à jour pour 2026, il est judicieux d'attendre les annonces officielles. Entre-temps, la société prépare de nouvelles fonctionnalités pour les versions 24H2 et 25H2, notamment une nouvelle interface pour le menu Démarrer et d'autres améliorations qui seront déployées dans les prochains mois.
