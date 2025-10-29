YouTube a diffusé une fausse vidéo (deepfake) au lieu de la véritable conférence NVIDIA

Hier, de nombreux utilisateurs de YouTube qui espéraient regarder la conférence NVIDIA GTC ont peut-être été victimes d'une arnaque : une diffusion en direct mettant en scène un faux Jensen Huang généré par IA, incitant les internautes à participer à un prétendu « événement sur les cryptomonnaies ». Pire encore, les algorithmes de YouTube ont mis en avant cette fausse diffusion avant la diffusion officielle du Parti vert. Comme l'a remarqué le journaliste Dylan Martin sur X, la fausse diffusion en direct était hébergée par une chaîne appelée Offxbeatz, qui se faisait passer pour « NVIDIA Live ». La vidéo était incroyablement convaincante et présentait la voix et l'image synthétiques de Jensen Huang, PDG de NVIDIA, censé annoncer le « Crypto Mass Adoption Event » – un événement censé accélérer l'adoption mondiale des cryptomonnaies. À son apogée, la fausse diffusion en direct a été suivie par plus de 95 000 personnes, tandis que la véritable conférence n'a été suivie que par 12 000 personnes. YouTube a incorrectement classé la fausse diffusion comme premier résultat pour les recherches « Nvidia GTC DC », ce qui a conduit de nombreux utilisateurs à se retrouver sur l'escroquerie au lieu de la chaîne officielle.
Dans l'enregistrement, le faux Jensen a accueilli le public en ces termes : « Avant de commencer la présentation principale, j'ai une surprise pour vous : nous annonçons un événement de promotion massive des cryptomonnaies, en accord avec la mission de NVIDIA : accélérer le progrès humain. » Le deepfake a ensuite vanté les prétendues applications des GPU de l'entreprise sur les réseaux Ethereum, Solana et XRP, suggérant que les participants pourraient bénéficier d'une distribution spéciale de cryptomonnaies en envoyant leurs fonds à l'adresse du QR code. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agissait d'une tentative d'extorsion classique. Après la révélation de la fraude, YouTube a rapidement bloqué la chaîne et supprimé la diffusion, mais cette situation a une fois de plus mis en lumière le problème croissant des deepfakes et le manque d'outils efficaces de vérification de contenu sur les plateformes de streaming.
Dans l'enregistrement, le faux Jensen a accueilli le public en ces termes : « Avant de commencer la présentation principale, j'ai une surprise pour vous : nous annonçons un événement de promotion massive des cryptomonnaies, en accord avec la mission de NVIDIA : accélérer le progrès humain. » Le deepfake a ensuite vanté les prétendues applications des GPU de l'entreprise sur les réseaux Ethereum, Solana et XRP, suggérant que les participants pourraient bénéficier d'une distribution spéciale de cryptomonnaies en envoyant leurs fonds à l'adresse du QR code. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agissait d'une tentative d'extorsion classique. Après la révélation de la fraude, YouTube a rapidement bloqué la chaîne et supprimé la diffusion, mais cette situation a une fois de plus mis en lumière le problème croissant des deepfakes et le manque d'outils efficaces de vérification de contenu sur les plateformes de streaming.
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-10Le nouveau Netflix est « jouable » : voici comment fonctionnent les expériences interactives à venir
15-10Le nouveau lecteur vidéo YouTube est là : une interface plus simple et des fonctionnalités plus claires
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité