Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Panique chez Gmail : Google explique une importante fuite de mots de passe
Publié le: 29/10/2025 @ 14:17:53: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCe n'est pas la première fois cette année que Google doit démentir les rumeurs d'une fuite de données concernant Gmail. Ces derniers jours, des informations ont circulé en ligne faisant état de la fuite de près de 183 millions de mots de passe lors d'un nouveau piratage de grande ampleur. Cependant, le géant de Mountain View a rapidement nié ces allégations, soulignant qu'aucune faille de sécurité majeure n'avait affecté ses services. Dans un communiqué officiel publié sur X, Google a annoncé que la « fuite » en question était en réalité un malentendu. Les données citées par les médias provenaient de bases de données publiques collectées par Have I Been Pwned (HIBP), un outil populaire permettant de vérifier si son adresse e-mail a déjà été compromise lors d'une cyberattaque. Comme l'explique Troy Hunt, le créateur du site web, la plupart de ces informations ne sont pas nouvelles, car plus de 90 % des identifiants divulgués avaient déjà été repérés dans des fuites antérieures. Seules 16,4 millions d'adresses électroniques environ, apparues pour la première fois dans la base de données HIBP, étaient nouvelles.

Google a souligné que les interprétations erronées des médias proviennent d'une méconnaissance de ce qu'est un voleur d'informations, un type de logiciel malveillant qui dérobe les identifiants de connexion des ordinateurs infectés et les stocke dans d'immenses bases de données interconnectées. Ces bases de données sont souvent publiées en ligne et utilisées par les chercheurs en sécurité à des fins d'analyse. « Les informations faisant état d'une faille de sécurité chez Gmail sont fausses. Les défenses de Gmail restent robustes et les utilisateurs sont protégés », a assuré un porte-parole de Google. « Les données en question proviennent de diverses sources et ne résultent pas d'une nouvelle attaque contre Gmail ou une autre plateforme. »

Il est important de noter que Google utilise effectivement des bases de données similaires pour informer les utilisateurs des risques de piratage de leurs comptes. Si le système détecte que les identifiants de connexion d'une personne figurent parmi les fuites connues, l'utilisateur peut recevoir un avertissement lui conseillant de modifier immédiatement son mot de passe. L'entreprise réaffirme également l'importance de l'authentification à deux facteurs (2FA) et des clés d'accès, qui constituent une alternative plus sûre aux mots de passe traditionnels. Google souligne que les utilisateurs doivent non seulement mettre à jour régulièrement leurs identifiants de connexion, mais aussi utiliser des outils pour surveiller la sécurité de leurs comptes.
YouTube a diffusé une fausse vidéo (de... »« Amazon annonce 14 000 licenciements : de...
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-10Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prédit désormais les inondations et les ouragans
24-10Google réalise une percée quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
24-10Google Photos prépare « Me Meme », l'IA qui vous place à l'intérieur des mèmes les plus célèbres
22-10Google Wallet vous simplifie la vie : des mises à jour en temps réel pour un voyage sans stress !
21-10Maintenant, Gemini ne nous laisse même pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Frostpunk 2 (PS5) - Une adaptation console globalement réussie
Programmation Programmation
ChatGPT détecte la dépression mieux que vous ne le pensez. Les psychiatres le confirment.
Windows Windows
Windows 11 26H1 arrive bientôt. La mise à jour sera d'abord disponible pour certains utilisateurs.
Vidéo Vidéo
YouTube a diffusé une fausse vidéo (deepfake) au lieu de la véritable conférence NVIDIA
Google Google
Panique chez Gmail : Google explique une importante fuite de mots de passe
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?