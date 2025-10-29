Amazon annonce 14 000 licenciements : des coupes importantes dans sa division jeux vidéo

Amazon a annoncé une restructuration interne massive qui entraînera le licenciement d'environ 14 000 employés de bureau, soit la plus importante réduction d'effectifs de l'histoire de l'entreprise. Cette décision, communiquée aux équipes par Beth Galetti , vice-présidente senior de l'expérience humaine et des technologies, vise à réduire les niveaux hiérarchiques et la bureaucratie interne, rendant l'organisation plus efficace et plus réactive. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un processus de réorganisation entamé en 2024 sous la direction d'Andy Jassy, qui vise à renforcer la culture d'entreprise et à concentrer les investissements sur les domaines jugés les plus stratégiques pour l'avenir. Parmi les secteurs les plus durement touchés figure la division jeux d'Amazon, qui subira d'importantes coupes budgétaires. Dans une note interne, Steve Boom, vice-président Audio, Twitch et Jeux, a confirmé que l'entreprise « a pris la décision difficile d'interrompre une grande partie de son développement interne de jeux AAA, notamment les projets liés aux MMO ». Ces coupes affecteront principalement les studios d'Irvine et de San Diego, ainsi que l'équipe d'édition principale, et représenteront une réduction significative de l'engagement d'Amazon envers les jeux vidéo à gros budget. L'entreprise, tout en soulignant ses réussites passées en matière de développement et d'édition de titres propriétaires, a expliqué que son orientation future se porterait sur des projets d'envergure plus durable et l'intégration de nouvelles technologies. Parallèlement, Amazon continuera d'investir dans l'intelligence artificielle générative, qu'elle qualifie en interne de « technologie la plus transformatrice depuis Internet ». L'objectif est de réaffecter les ressources et les talents au renforcement des projets d'IA sur lesquels l'entreprise entend bâtir son avantage concurrentiel dans les années à venir.
Le plan de licenciements d'Amazon, qui s'ajoute aux 27 000 postes supprimés en 2023, reflète également une correction post-pandémique : lors de l'essor du e-commerce pendant la pandémie de Covid-19, Amazon a recruté à un rythme record. Aujourd'hui, face au ralentissement de sa croissance et à la hausse de ses coûts, l'entreprise cherche à se consolider et à retrouver une taille plus soutenable. Les employés concernés par la dernière vague de licenciements disposeront de 90 jours pour rechercher un nouveau poste en interne, la priorité leur étant accordée lors du processus de sélection. Ceux qui ne trouveront pas de nouveau poste bénéficieront d'une indemnité de départ, de services de placement et d'une couverture santé temporaire. Avec cette décision, Amazon confirme sa volonté de transformer profondément sa structure, allant jusqu'à sacrifier des secteurs créatifs comme le jeu vidéo pour renforcer les domaines émergents liés à l'intelligence artificielle. Un choix difficile, mais qui reflète le nouvel équilibre du géant de Seattle sur le marché technologique mondial.
Le plan de licenciements d'Amazon, qui s'ajoute aux 27 000 postes supprimés en 2023, reflète également une correction post-pandémique : lors de l'essor du e-commerce pendant la pandémie de Covid-19, Amazon a recruté à un rythme record. Aujourd'hui, face au ralentissement de sa croissance et à la hausse de ses coûts, l'entreprise cherche à se consolider et à retrouver une taille plus soutenable. Les employés concernés par la dernière vague de licenciements disposeront de 90 jours pour rechercher un nouveau poste en interne, la priorité leur étant accordée lors du processus de sélection. Ceux qui ne trouveront pas de nouveau poste bénéficieront d'une indemnité de départ, de services de placement et d'une couverture santé temporaire. Avec cette décision, Amazon confirme sa volonté de transformer profondément sa structure, allant jusqu'à sacrifier des secteurs créatifs comme le jeu vidéo pour renforcer les domaines émergents liés à l'intelligence artificielle. Un choix difficile, mais qui reflète le nouvel équilibre du géant de Seattle sur le marché technologique mondial.
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-10Netflix souhaite acquérir Warner Bros. et sa division jeux avec Hogwarts Legacy et Mortal Kombat.
09-10Microsoft a intimidé le monde entier. Le boom informatique est comparable à celui de la pandémie. 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité