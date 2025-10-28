Test Agatha Christie : Mort sur le Nil (PS5) - Hercule Poirot change d'époque

Publié le: 28/10/2025 @ 18:04:02: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le roman original d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, se déroule dans les années 30. Le jeu vidéo nous transporte dans les années 70, et son esthétique et sa présentation ont été entièrement adaptées à cette décennie. Des lieux comme les discothèques à la musique, en passant par les couleurs, l'esthétique des vêtements, des meubles, des maisons et des voitures, sans oublier, bien sûr, le second personnage introduit dans le jeu. Comme dans Orient Express, dans Mort sur le Nil, l'éditeur place un second personnage qui travaille en parallèle sur son propre mystère jusqu'à ce que leurs chemins croisent celui de Poirot. Cette fois, nous avons la détective privée Jane Royce, une Afro-Britannique (stéréotypique de l'époque, dirions-nous), qui tente de résoudre le meurtre de son amie et collègue. Son enquête la mène de Londres à Majorque, New York, pour finalement se terminer en Égypte. L'histoire de Poirot suit celle du roman original, avec plusieurs des mêmes protagonistes et noms, tout en y apportant sa touche personnelle, des changements et des nouveautés. Nous avons vraiment aimé l'histoire d'Agatha Christie – Mort sur le Nil, tandis que la solution séquentielle de deux mystères parallèles par deux protagonistes différents fonctionne très bien et comment tout cela sera connecté en cours de route, laissant le joueur avec anticipation pour la solution finale du mystère. La présentation du titre est très agréable, on se croirait vraiment dans les années 70. La musique, les menus, les couleurs et le design sont très réussis et le rendent remarquable. Sur le plan technique et graphique, nous stagnons, tout comme dans l'épisode précédent (Orient Express). Nos graphismes sont démodés, inélégants et démodés, rappelant les générations précédentes et nuisant indéniablement à la dimension artistique du titre. Il est temps pour le studio d'aller de l'avant et de s'améliorer sur le plan technique. Deux jeux avec des graphismes Unity basiques suffisent, ce qui est dommage car il s'agit de très bons jeux. La conception des niveaux est également soignée, sans pour autant se démoder en termes de qualité ou d'originalité. Cependant, certains environnements magnifiques apportent la touche de mystère ou d'exotisme nécessaire, malgré leurs graphismes bruts. Nous avons apprécié la musique : elle joue différents morceaux de l'époque selon l'occasion et s'accorde parfaitement avec l'esthétique du titre. Au niveau des voix off, nous sommes également à un bon niveau, avec des voix et des performances qui vont de niveaux tolérables à très bons, comme celui des protagonistes jumeaux.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité