Firefox introduit de nouvelles "suggestions intelligentes"

Mozilla introduit une fonctionnalité dans Firefox qui pourrait inciter les utilisateurs d'autres navigateurs à se tourner vers la concurrence. De nouvelles « suggestions intelligentes » vous permettent d'obtenir des réponses à vos questions directement dans la barre d'adresse, sans avoir à accéder aux résultats de recherche. La barre d'adresse des navigateurs évolue depuis des années. Chrome, avec son Omnibox, permet d'effectuer des calculs simples et des conversions d'unités. Firefox, quant à lui, offre des fonctionnalités similaires grâce à sa barre d'adresse. Mozilla va désormais plus loin en fournissant des réponses complètes directement dans l'interface du navigateur. Les applications pratiques de cette nouvelle fonctionnalité sont impressionnantes. Par exemple, saisir un numéro de vol dans la barre d'adresse permet d'obtenir des informations sur l'itinéraire, les heures de départ et d'arrivée, ainsi que son statut actuel. Rechercher une entreprise locale, par exemple « réparation de vélos Varsovie », affichera les établissements les mieux notés avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.
La protection de la confidentialité des utilisateurs était un enjeu majeur. Mozilla avait tenté d'implémenter une fonctionnalité similaire il y a plusieurs années, mais l'avait abandonnée pour des raisons de sécurité des données. Envoyer chaque requête de recherche saisie dans la barre d'adresse aux serveurs de l'entreprise ne répondait pas aux normes de confidentialité élevées que Mozilla s'était fixées. Le problème de confidentialité est résolu grâce au protocole HTTP Oblivious. La requête chiffrée est d'abord transmise au relais Fastly, qui voit l'adresse IP de l'utilisateur, mais pas le contenu de la requête. Elle est ensuite transmise à Mozilla, qui voit la requête, mais ignore son expéditeur. Le système est basé sur Merino, le service à l'origine de la fonctionnalité Suggestion de Firefox. Mozilla précise également que des publicités peuvent apparaître dans les suggestions, mais grâce au système OHTTP, ni Mozilla ni les annonceurs ne savent qui les consulte.
Cette fonctionnalité sera facultative et pourra être désactivée dans les paramètres de recherche. Les suggestions intelligentes sont actuellement disponibles uniquement aux États-Unis, mais devraient être déployées dans la plupart des pays d'ici la fin de l'année.
