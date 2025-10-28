Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple se prépare à passer à ses propres modems.
Publié le: 28/10/2025 @ 17:58:12: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon certaines sources internes, la série iPhone 17 sera la dernière à utiliser les modems 5G de Qualcomm. À partir de l'iPhone 18, Apple adoptera entièrement son propre modem, baptisé C2. Le développement de cette solution a débuté peu après la sortie de l'iPhone 16e et son lancement est prévu pour 2026. Cependant, selon un nouveau rapport, contrairement aux processeurs A20 et A20 Pro, le modem C2 ne sera pas fabriqué selon le procédé 2 nm de pointe de TSMC, mais selon un procédé plus ancien. D'après Commercial Times, l'entreprise a opté pour le procédé N4 4 nm. Ce même procédé est utilisé pour le modem C1 de l'iPhone 16e, ce qui suggère que le passage à la technologie 2 nm pour un tel composant est tout simplement irréaliste.

Au-delà des économies de coûts, Apple n'a guère intérêt à utiliser des solutions 3 nm ou 2 nm plus avancées pour ses modems. L'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a précédemment souligné que les modems ne sont pas les composants les plus gourmands en énergie des smartphones ; le passage à une technologie de traitement plus compacte serait donc minime. De plus, les modems propriétaires d'Apple n'offrent pas un retour sur investissement particulièrement élevé, et l'augmentation de la fréquence ou des vitesses de transfert de données ne dépend pas directement de la taille des transistors. Néanmoins, le C2 présentera un avantage significatif : la prise en charge des ondes millimétriques et des fréquences inférieures à 6 GHz. Cela se traduit par une augmentation notable de la vitesse de connexion par rapport aux C1 et C1X, même si les utilisateurs ne le remarqueront probablement pas.
Des scientifiques créent des ordinateur... »« Musk vient-il de voler Wikipédia ? Les ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-10Apple s'apprête à introduire de la publicité dans son application Plans
24-10L'iPhone 18 recevra trois types de processeurs.
24-10Le nouveau MacBook Pro chauffe jusqu'à 99 degrés Celsius.
24-10Même Apple ne semble pas être en mesure de rendre les smartphones fins nécessaires
23-10L'Apple Vision Pro ne peut pas être échangé
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Agatha Christie : Mort sur le Nil (PS5) - Hercule Poirot change d'époque
Firefox Firefox
Firefox introduit de nouvelles "suggestions intelligentes"
Matériel Matériel
Des scientifiques créent des ordinateurs à partir de champignons. Le silicium deviendra-t-il obsolète ?
Apple Apple
Apple se prépare à passer à ses propres modems.
Internet Internet
Musk vient-il de voler Wikipédia ? Les coulisses choquantes du lancement de Grokipedia.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?