Apple se prépare à passer à ses propres modems.

Selon certaines sources internes, la série iPhone 17 sera la dernière à utiliser les modems 5G de Qualcomm. À partir de l'iPhone 18, Apple adoptera entièrement son propre modem, baptisé C2. Le développement de cette solution a débuté peu après la sortie de l'iPhone 16e et son lancement est prévu pour 2026. Cependant, selon un nouveau rapport, contrairement aux processeurs A20 et A20 Pro, le modem C2 ne sera pas fabriqué selon le procédé 2 nm de pointe de TSMC, mais selon un procédé plus ancien. D'après Commercial Times, l'entreprise a opté pour le procédé N4 4 nm. Ce même procédé est utilisé pour le modem C1 de l'iPhone 16e, ce qui suggère que le passage à la technologie 2 nm pour un tel composant est tout simplement irréaliste.
Au-delà des économies de coûts, Apple n'a guère intérêt à utiliser des solutions 3 nm ou 2 nm plus avancées pour ses modems. L'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a précédemment souligné que les modems ne sont pas les composants les plus gourmands en énergie des smartphones ; le passage à une technologie de traitement plus compacte serait donc minime. De plus, les modems propriétaires d'Apple n'offrent pas un retour sur investissement particulièrement élevé, et l'augmentation de la fréquence ou des vitesses de transfert de données ne dépend pas directement de la taille des transistors. Néanmoins, le C2 présentera un avantage significatif : la prise en charge des ondes millimétriques et des fréquences inférieures à 6 GHz. Cela se traduit par une augmentation notable de la vitesse de connexion par rapport aux C1 et C1X, même si les utilisateurs ne le remarqueront probablement pas.
Au-delà des économies de coûts, Apple n'a guère intérêt à utiliser des solutions 3 nm ou 2 nm plus avancées pour ses modems. L'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a précédemment souligné que les modems ne sont pas les composants les plus gourmands en énergie des smartphones ; le passage à une technologie de traitement plus compacte serait donc minime. De plus, les modems propriétaires d'Apple n'offrent pas un retour sur investissement particulièrement élevé, et l'augmentation de la fréquence ou des vitesses de transfert de données ne dépend pas directement de la taille des transistors. Néanmoins, le C2 présentera un avantage significatif : la prise en charge des ondes millimétriques et des fréquences inférieures à 6 GHz. Cela se traduit par une augmentation notable de la vitesse de connexion par rapport aux C1 et C1X, même si les utilisateurs ne le remarqueront probablement pas.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité