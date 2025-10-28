Musk vient-il de voler Wikipédia ? Les coulisses choquantes du lancement de Grokipedia.

Elon Musk a officiellement lancé Grokipedia v0.1 , une encyclopédie propulsée par l'intelligence artificielle (IA) destinée à être une alternative à Wikipédia. Développée par xAI, la plateforme utilise le modèle Grok pour générer, vérifier et mettre à jour automatiquement du contenu. Malgré ses ambitions de révolutionner l'accès au savoir, le projet a suscité une vive controverse. L'un des principaux problèmes de Grokpedia réside dans le fait qu'une part importante de ses 885 000 articles est réécrite à partir de Wikipédia. Ce contenu a été créé par des millions de bénévoles du monde entier – des personnes passionnées qui ont consacré des années de travail, et non pour que des entreprises puissent s'en emparer et le monétiser. Bien que Wikipédia publie son contenu sous licence Creative Commons, les implications éthiques de son utilisation pour le projet commercial d'Elon Musk restent sujettes à caution. De nombreux utilisateurs soulignent que Grokpedia non seulement copie le contenu, mais omet aussi fréquemment de citer correctement les sources. Cela nuit à la transparence de la plateforme et soulève des questions quant au respect des créateurs originaux. À chaque fois que j'essayais de trouver des réponses à plusieurs entrées, je tombais systématiquement sur le message « Ce contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 » en bas de page.
Grokpedia propose une interface minimaliste avec un moteur de recherche et des articles courts et factuels. Contrairement à Wikipédia, les utilisateurs ne peuvent pas modifier directement le contenu ; les modifications sont suggérées par l'assistant Grok, qui décide de leur mise en œuvre ou non. Musk affirme que la « propagande » a été supprimée avant le lancement afin de garantir la neutralité. Cependant, l'IA pourrait encore générer des erreurs, manquer des détails importants ou présenter des biais algorithmiques inconscients. Grokpedia est actuellement disponible uniquement en anglais. Il n'est pas prévu de proposer une version française pour le moment, ce qui limite son accessibilité aux utilisateurs hors des pays anglophones. Cependant, une traduction par Grok pourrait résoudre ce problème.
Grokpedia est une démonstration technologique des capacités de l'IA en matière de gestion massive des connaissances. Parallèlement, elle soulève la question fondamentale de savoir si le recours au travail de milliers de bénévoles pour créer un produit commercial est éthiquement justifiable. Après tout, Wikipédia existe déjà et a besoin de soutien pour rester gratuit, et pourtant, xAI n'est qu'une affaire de milliardaires.
