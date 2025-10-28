Euro Truck Simulator 2 - Isle of Ireland en développement

Publié le: 28/10/2025 @ 15:02:47: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Préparez-vous à explorer l'Île d'Émeraude, une terre d'une beauté naturelle époustouflante, d'une histoire riche et d'une culture vibrante. Cette extension de carte vous emmène à travers l'Irlande et l'Irlande du Nord, offrant un voyage routier diversifié et immersif à travers des paysages verdoyants et vallonnés, des routes côtières pittoresques et des villes dynamiques. Des rues animées de villes comme Dublin, Belfast, Cork et Galway au charme paisible de villes et villages ruraux comme Killarney, Sligo, Cashel et Bushmills, ce voyage offre un équilibre parfait entre découverte urbaine et sérénité campagnarde. Vous sillonnerez des routes côtières pittoresques – dont des tronçons de l'A2 traversant la côte d'Antrim et les Glens – aux routes intérieures et aux principales autoroutes qui reflètent la diversité du relief de l'île.
En chemin, vous passerez devant des sites emblématiques et des merveilles naturelles, comme le Rocher de Cashel, Ben Bulben, les grues Samson et Goliath, et la célèbre Chaussée des Géants. Attendez-vous à découvrir des paysages variés, des terres agricoles paisibles bordées de murs de pierre et de haies aux étendues sauvages et indomptées qui mettent en valeur la beauté brute de l'île, souvent parsemées de moutons et bordées d'une végétation luxuriante. Les centres-villes de villes comme Dublin, Cork et Galway offrent une atmosphère urbaine authentique, tandis que les ports de ferry comme celui de Rosslare ouvrent la voie à des liaisons maritimes. Que vous transportiez des marchandises à travers une métropole animée ou que vous naviguiez sur une étroite route secondaire entre des villages paisibles, chaque coin de rue réserve une expérience nouvelle et mémorable.
