Halo: Campaign Evolved remake officiellement annoncé (Xbox, PS5, PC)

Publié le: 28/10/2025 @ 14:03:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Vingt-cinq ans après ses débuts marquants, Halo revient à ses racines avec un projet mêlant nostalgie et innovation : Halo: Campaign Evolved . Il s'agit d'un remake complet du premier jeu de 2001, Halo: Combat Evolved, entièrement repensé avec l'Unreal Engine 5 pour capturer toute la puissance visuelle et narrative de la saga qui a propulsé Master Chief au rang de roi du jeu vidéo. Sa sortie est prévue pour 2026 sur Xbox Series X/S, PC et, pour la première fois dans l'histoire de la franchise, sur PlayStation 5. Ce changement symbolique marque un nouveau chapitre pour Halo Studios, prêt à aider même les joueurs compétitifs à redécouvrir « où tout a commencé ». Comme annoncé , la campagne, entièrement repensée en 4K, conserve l'esprit de l'original tout en étant renouvelée en tous points : du level design aux animations, des cinématiques revisitées aux nouvelles répliques enregistrées par les acteurs historiques. Les environnements et panoramas extraterrestres emblématiques du monde annulaire de Halo ont été minutieusement redessinés, tandis que le gameplay a été mis à jour pour s'adapter aux standards modernes : mouvements plus fluides, possibilité de viser avec toutes les armes, et nouvelles mécaniques de sprint et d'interaction avec l'environnement.
Les fans découvriront également de nombreuses nouveautés importantes. Outre un arsenal élargi avec neuf armes supplémentaires issues des jeux suivants – dont l'Épée d'Énergie, le Fusil de Combat et le Fusil à Aiguille –, il sera enfin possible de détourner des véhicules ennemis, dont les redoutables Wraiths, et de les utiliser librement lors des missions. Les développeurs ont également introduit trois nouvelles missions préquelles, centrées sur la relation entre le Major et le Sergent Johnson, qui enrichissent la mythologie sans altérer l'intrigue classique. En coopération, Campaign Evolved promet l'expérience la plus accessible et la plus complète de la série : jusqu'à quatre joueurs peuvent s'attaquer à la campagne ensemble en ligne, avec un cross-play complet et une progression partagée entre console et PC. Le mode classique à deux joueurs en écran partagé reste disponible sur console. Tous les niveaux ont été rééquilibrés pour accueillir des équipes plus importantes et s'adapter aux différents niveaux de difficulté, offrant des défis plus dynamiques tout en restant fidèles aux combats originaux.
La rejouabilité est amplifiée par le retour et l'extension des emblématiques Crânes, qui révolutionnent le gameplay : ennemis plus agressifs, armes aléatoires, changements environnementaux et des dizaines de variantes rendant chaque partie unique. Halo Studios a confirmé que cette campagne serait la plus personnalisable jamais réalisée, mettant au défi les fans inconditionnels de tenter l'exploit impossible de « tous les crânes actifs en difficulté Légendaire ». Malgré l'absence de multijoueur compétitif, Halo: Campaign Evolved se veut la réinvention définitive de la première aventure du Master Chief : un pont entre passé et futur, célébrant la légende de Halo en capturant la magie de son univers avec une technologie et une sensibilité contemporaines. Pour les vétérans, ce sera un retour aux sources ; pour les nouveaux venus, c'est l'occasion idéale de découvrir comment tout a commencé et pourquoi ce premier pas sur le ring a marqué l'histoire du jeu vidéo à jamais.
