Votre nouvel ordinateur portable est peut-être équipé d'un processeur obsolète. AMD copie les pires pratiques d'Intel.

Sans annonce officielle, AMD a discrètement présenté neuf nouveaux processeurs mobiles qui… ne sont en réalité pas nouveaux. Les puces basées sur les anciennes architectures Zen 2 et Zen 3+ ne sont en réalité que des rebrandings de modèles existants. Néanmoins, elles seront bientôt intégrées aux nouveaux ordinateurs portables et appareils 2-en-1. Des informations sur les nouveaux processeurs ont été révélées par Gray (@Olrak29_), un expert reconnu du secteur. Il a indiqué qu'AMD avait ajouté neuf nouveaux modèles à sa page produit. Parmi ceux-ci figurent des processeurs Ryzen et des puces Athlon plus abordables. Les nouvelles (ou plutôt « nouvelles ») lignes sont les suivantes :
- Zen 2 « Mendocino » (Série économique)
- Ryzen 5 40
- Ryzen 3 30
- Athlon Gold 20
- Athlon Silver 10
- Zen 3+ « Rembrandt » (milieu de gamme et segment supérieur)
- Ryzen 7 170
- Ryzen 7 160
- Ryzen 5 150
- Ryzen 5 130
- Ryzen 3 110
Il convient de noter que tous les processeurs mentionnés sont équipés de systèmes graphiques RDNA 2 intégrés. Un examen plus approfondi des spécifications révèle qu'aucun de ces processeurs n'apporte de nouvelles fonctionnalités ni d'améliorations, car les nouveaux noms ne correspondent à aucune évolution technologique. Tous les paramètres (nombre de cœurs, fréquences d'horloge, enveloppe thermique et même GPU intégré) restent identiques aux modèles d'origine. AMD n'a fait aucune annonce officielle concernant ces nouveaux processeurs. L'entreprise les a simplement ajoutés à son catalogue, suggérant ainsi qu'elle ne souhaite pas trop attirer l'attention sur cette initiative.
Dans les prochains mois, les fabricants d'ordinateurs portables, notamment ceux du segment économique, commenceront à remplacer les anciens chipsets par de nouvelles désignations. Cela n'aura pas d'impact pour l'utilisateur moyen, mais pourrait entraîner une certaine confusion sur le marché quant à l'identification des générations. Il est important de noter qu'AMD n'est pas la seule entreprise à renouveler ses processeurs de cette manière. Cette année, Intel a également présenté les modèles Core 5 120 et Core 5 120F, qui sont en réalité des versions rebaptisées des Core i5-12400 et i5-1200F. Chez Intel, les changements ont été minimes, avec une fréquence boost de 100 MHz et une limite turbo boost légèrement inférieure, mais la stratégie reste la même : optimiser les stocks, renouveler la gamme et standardiser les conventions de nommage.
