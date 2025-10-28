Linus Torvalds a publié une nouvelle version de Linux. Cette fois, tout se passe bien.

Linus Torvalds a publié la troisième version candidate du noyau Linux 6.18. Les modifications sont relativement mineures. Le travail sur cette version progresse sans problème, ce qui permettra à Linux 6.18 de sortir dans les délais. Le principal changement de cette version inclut un correctif pour smbdirect côté client et côté serveur. De plus, cette mise à jour inclut des correctifs de pilotes standard, ainsi que diverses améliorations du système de fichiers et d'autres sous-systèmes. La mise à jour inclut également des correctifs pour des pilotes tels que amd/display, panthor, i915 et drm/panicscreen. De plus, les composants de surveillance matérielle tels que PMBus, gpd-fan et sht3x ont été corrigés, ainsi que les composants PCI/ACPI, notamment ASPM, DWC et Gpio-ACPI.
Dans les systèmes de fichiers, XFS, BTRFS, EROFS, CIFS, Hugetlbfs et OCFS2 ont été corrigés. XFS a été corrigé pour le verrouillage, les options de montage obsolètes et la mise en cache de zone, tandis que BTRFS a été corrigé pour la vérification des références et l'utilisation de nœuds différés après libération de mémoire. EROFS a bénéficié d'améliorations concernant le codage des plages et la compression des index. Ces changements visent à améliorer l'intégrité des données, la stabilité du système et à prévenir les pannes catastrophiques. Linux 6.18 aura sept à huit autres candidats à la publication, ce qui signifie que la version finale pourrait être publiée le 23 ou le 30 novembre.
