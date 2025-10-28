Linus Torvalds a publié une nouvelle version de Linux. Cette fois, tout se passe bien.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Linus Torvalds a publié une nouvelle version de Linux. Cette fois, tout se pass...
Publié le: 28/10/2025 @ 00:23:42: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLinus Torvalds a publié la troisième version candidate du noyau Linux 6.18. Les modifications sont relativement mineures. Le travail sur cette version progresse sans problème, ce qui permettra à Linux 6.18 de sortir dans les délais. Le principal changement de cette version inclut un correctif pour smbdirect côté client et côté serveur. De plus, cette mise à jour inclut des correctifs de pilotes standard, ainsi que diverses améliorations du système de fichiers et d'autres sous-systèmes. La mise à jour inclut également des correctifs pour des pilotes tels que amd/display, panthor, i915 et drm/panicscreen. De plus, les composants de surveillance matérielle tels que PMBus, gpd-fan et sht3x ont été corrigés, ainsi que les composants PCI/ACPI, notamment ASPM, DWC et Gpio-ACPI.

Dans les systèmes de fichiers, XFS, BTRFS, EROFS, CIFS, Hugetlbfs et OCFS2 ont été corrigés. XFS a été corrigé pour le verrouillage, les options de montage obsolètes et la mise en cache de zone, tandis que BTRFS a été corrigé pour la vérification des références et l'utilisation de nœuds différés après libération de mémoire. EROFS a bénéficié d'améliorations concernant le codage des plages et la compression des index. Ces changements visent à améliorer l'intégrité des données, la stabilité du système et à prévenir les pannes catastrophiques. Linux 6.18 aura sept à huit autres candidats à la publication, ce qui signifie que la version finale pourrait être publiée le 23 ou le 30 novembre.
« Apple s'apprête à introduire de la pub...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-10La dernière version d'Ubuntu arrive à pleine vitesse, juste à temps pour la fin de Windows 10
19-09Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils préfèrent investir dans du nouveau matériel.
05-09Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalités manquantes à Windows et synchronisation avec Android
04-09Ubuntu présente un successeur au légendaire sudo
27-08Linux 6.15 n'est plus mis à jour, les utilisateurs doivent migrer pour Linux 6.16
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Linux Linux
Linus Torvalds a publié une nouvelle version de Linux. Cette fois, tout se passe bien.
Apple Apple
Apple s'apprête à introduire de la publicité dans son application Plans
Mobile Mobile
Le marché est à court de mémoire pour smartphones.
AMD AMD
Les puces AMD sont adaptées à l’informatique quantique.
Consoles Consoles
La Xbox de nouvelle génération est un hybride console-PC avec un mode multijoueur en ligne gratuit.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?