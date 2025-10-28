Se connecter  
Apple s'apprête à introduire de la publicité dans son application Plans
Publié le: 28/10/2025 @ 00:22:46: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon Mark Gurman, les restaurants et les magasins pourront payer le géant de Cupertino pour une meilleure visibilité dans les résultats de recherche de l'application. Toutefois, ces publicités ne seront pas des pop-ups intrusifs. Cette approche sera similaire à celle déjà utilisée sur l'App Store, où les développeurs paient Apple pour promouvoir leurs applications dans les résultats de recherche (elles sont placées en premier). Il est intéressant de noter que ce type de publicité est déjà présent dans Google Maps ; il n'y a donc rien de nouveau, même pour un logiciel de navigation. Les résultats sponsorisés sur Google Maps apparaissent en haut de la page lorsque vous saisissez des termes de recherche populaires comme « café ». Cela devient problématique lorsqu'on sait qu'Apple a toujours accordé la priorité à la confidentialité des utilisateurs et a bâti sa marque autour de ce type de contenu. Cependant, comme vous pouvez le constater, le monde évolue.

L'introduction de publicités dans Apple Maps pourrait susciter de nombreuses critiques, car de nombreuses personnes se plaignent déjà de la surpromotion des services Apple tels qu'Apple TV+ ou AppleCare+. Bien qu'Apple affirme que ses publicités seront « meilleures » et plus pertinentes pour les utilisateurs, de nombreuses personnes peuvent trouver cela inutile et ennuyeux.
