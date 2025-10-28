Se connecter  
Le marché est à court de mémoire pour smartphones.
Publié le: 28/10/2025 @ 00:21:16: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa demande croissante de mémoire à large bande passante (HBM), stimulée par les progrès de l'intelligence artificielle, a déjà des conséquences importantes sur l'ensemble du secteur mondial des semi-conducteurs. Les usines de fabrication de wafers sont de plus en plus saturées, ce qui réduit l'offre de DRAM utilisée dans les processeurs de smartphones. Les analystes prédisent que MediaTek sera le premier touché. Ces changements pourraient avoir un impact significatif sur la marge brute de MediaTek, d'autant plus que le fabricant se prépare à passer à une technologie de gravure à 2 nanomètres, alors que TSMC facturerait environ 30 000 dollars pour une seule wafer de ce type.

Selon certaines informations, la pression sur les marges de MediaTek commencera à se faire sentir dès le quatrième trimestre 2025, et l'entreprise devra probablement augmenter les prix de ses processeurs pour compenser la hausse des coûts. Qualcomm, dont les produits sont déjà plus chers que la plupart de ses concurrents, pourrait traverser cette période avec moins de pertes. Cependant, il est peu probable que MediaTek et Qualcomm puissent rapidement migrer vers les installations de production de Samsung Foundry : leurs processeurs pour 2026 ont déjà terminé la phase de conception. Par conséquent, des commandes importantes pour le procédé GAA 2 nanomètres de Samsung ne sont pas attendues avant 2027, voire plus tard. Cela aura certainement un impact sur le coût des smartphones phares, car la hausse des prix des processeurs impactera leur prix de vente final.
