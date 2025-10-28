Les puces AMD sont adaptées à l’informatique quantique.

IBM a annoncé une avancée majeure dans le domaine de l'informatique quantique universelle : des puces AMD standard ont exécuté avec succès un algorithme clé de correction d'erreurs. IBM est depuis longtemps un leader dans la course à l'informatique quantique, présentant régulièrement ses avancées technologiques. Cependant, selon Reuters, la dernière annonce de l'entreprise est particulièrement significative : IBM a exécuté avec succès un algorithme de correction d'erreurs quantiques sur des matrices programmables AMD, avec des vitesses d'exécution dix fois supérieures aux prévisions. Jay Gambetta, directeur de la division recherche d'IBM, a souligné que ces travaux démontraient que l'algorithme de l'entreprise est non seulement capable de fonctionner en conditions réelles, mais aussi compatible avec des puces AMD abordables, dont le prix, a-t-il précisé, n'est pas prohibitif.
De plus, le principal avantage des puces FPGA d'AMD réside dans leur reconfigurabilité : cette architecture leur permet d'effectuer des tâches spécialisées avec une grande efficacité. Le bon fonctionnement des algorithmes QEC nécessite un retour instantané et une latence extrêmement faible ; c'est là que les FPGA se distinguent véritablement. Ainsi, IBM a démontré avec succès que certains calculs associés au traitement de données quantiques peuvent être déportés vers du matériel standard produit en série, sans nécessiter le développement de puces spécialisées coûteuses. Il s'agit d'une avancée majeure dans ce domaine.
