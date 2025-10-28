La Xbox de nouvelle génération est un hybride console-PC avec un mode multijoueur en ligne gratuit.

La prochaine Xbox ne sera pas seulement une console, mais une véritable révolution dans le concept même de plateforme de jeu. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport de WindowsCentral, rédigé par le journaliste Jez Corden. Microsoft prépare un appareil alliant la puissance et la liberté d'un PC à la simplicité des consoles. Ce projet, baptisé en interne Xbox Next Gen , sera basé sur une architecture Windows complète, permettant l'installation et l'utilisation de jeux provenant de plateformes numériques tierces telles que Steam, GOG, l'Epic Games Store et Battle.net. Il s'agit d'un changement majeur qui pourrait redéfinir l'identité de Xbox et de l'ensemble de l'industrie des consoles. L'expérience de base restera identique à celle de la Xbox : une interface TV optimisée, un démarrage rapide et un écosystème unifié. Cependant, ceux qui le souhaitent pourront quitter l'environnement Windows et utiliser l'appareil comme un PC à part entière. Cela permettra de jouer non seulement à des exclusivités Microsoft comme Halo ou Fable, mais aussi à des titres PlayStation publiés sur Steam, comme God of War ou Spider-Man, ainsi qu'à des MMO comme World of Warcraft directement via Battle.net. Le tout, tout en conservant une compatibilité totale avec les Xbox Series X|S, One, 360 et les jeux Xbox originaux.
Sur le plan technique, la nouvelle Xbox sera conçue en collaboration avec AMD , qui fournira une puce sur mesure garantissant des performances haut de gamme et des fonctionnalités avancées comme la Super Résolution Automatique et la génération d'images par IA, capables d'améliorer même les titres de génération précédente. L'objectif affiché de Microsoft est d'offrir une expérience fluide, puissante et stable, en éliminant les problèmes courants des jeux PC comme la compilation des shaders ou l'optimisation des pilotes. Mais la nouvelle la plus surprenante concerne le multijoueur en ligne, qui, pour la première fois dans l'histoire de la Xbox, sera entièrement gratuit. Microsoft semble prêt à supprimer le paywall du Game Pass pour accéder aux fonctionnalités en ligne, une décision rendue possible précisément par le caractère « ouvert » du nouveau système. Cette étape rendrait la console encore plus compétitive, la positionnant à mi-chemin entre un PC gratuit et une machine clé en main. La console sera une sorte de « PC Windows personnalisé », un PC Windows optimisé pour le salon : une fois allumée, elle se comportera comme une Xbox classique, mais avec la liberté d'installer tous les logiciels compatibles. Les utilisateurs moins expérimentés pourront rester dans l'interface Xbox, tandis que les plus curieux pourront explorer toute la flexibilité de Windows. Cette philosophie s'appuie sur celle de l'ASUS ROG Ally X, déjà considérée comme une sorte de « test bêta » pour la Xbox nouvelle génération.
D'un point de vue financier, la nouvelle console sera probablement plus chère que la PlayStation 6 , mais restera moins puissante qu'un PC équivalent. Microsoft pourra réduire ses coûts grâce aux volumes de production et à l'absence de frais de licence Windows. En contrepartie, Microsoft vise à attirer les développeurs en offrant une commission de 12 % sur les revenus, bien plus avantageuse que les 30 % exigés par Steam. Il reste à voir comment les différents niveaux du Game Pass seront gérés au sein d'un tel écosystème unifié : avec la fusion des consoles et des PC, les distinctions actuelles entre « Xbox Game Pass » et « PC Game Pass » pourraient être estompées ou renommées. Quoi qu'il en soit, Microsoft semble déterminé à consolider une plateforme unique, ouverte et intégrée englobant les consoles, les PC et le cloud.
