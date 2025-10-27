Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.

Lorsque Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10, les analystes s'attendaient à une forte augmentation des ventes d'ordinateurs exécutant Windows 11. Au lieu de cela, c'est Apple qui en a le plus bénéficié. Au cours de l'année écoulée, les ventes d'ordinateurs Mac ont augmenté de près de 15 %. Pour la société de Cupertino, il s'agit de l'un des meilleurs résultats de ces dernières années, et pour Microsoft, c'est la conséquence imprévue d'une décision visant à renforcer la position de Windows sur le marché. Selon Counterpoint Research, à mesure que les mises à jour gratuites vers Windows 10 touchaient à leur fin, les consommateurs se sont de plus en plus tournés vers les MacBook et les ordinateurs de bureau Apple. Cette tendance s'explique non seulement par les inquiétudes concernant la mise à niveau vers Windows 11, mais aussi par une confiance croissante dans la stabilité et la qualité de l'écosystème macOS.
Depuis 2021, Microsoft annonce que Windows 10 ne bénéficiera plus des correctifs de sécurité gratuits à compter du 14 octobre 2025. Pour des millions d'utilisateurs, cela signifie la fin de leur utilisation sécurisée du système. Nombre d'entre eux se sont retrouvés face à un choix : investir dans un nouvel ordinateur Windows 11 ou essayer une toute autre solution. La décision de changer de plateforme n'a pas été facile. Windows et macOS diffèrent non seulement par leur interface, mais aussi par leur approche de la gestion des applications et des mises à jour. L'installation de Windows 11 sur les Mac modernes basés sur ARM est complexe et nécessite un logiciel de virtualisation. Malgré cela, les utilisateurs ont fait le changement, acceptant la nécessité d'apprendre à utiliser un nouveau système.
Au troisième trimestre 2025, les ventes d'ordinateurs Apple ont augmenté de 14,9 % sur un an. L'entreprise a surpassé nombre de ses concurrents sous Windows. Apple s'est classée deuxième au classement des fabricants en croissance, derrière le chinois Lenovo, qui a enregistré une hausse de 17,4 %. IDC confirme que Windows reste le système d'exploitation dominant avec 72,3 % de parts de marché, mais cela n'a pas suffi à maintenir la dynamique des ventes chez tous les fabricants. Asus a augmenté ses ventes de 14 %, HP de 10 %, tandis que Dell a enregistré une baisse de 0,9 %. Le marché global des PC a progressé de 8,1 % sur un an, ce qui démontre que les clients achètent principalement de nouvelles machines par nécessité, et non par enthousiasme pour Windows 11.
Microsoft présente Windows 11 comme un système prêt pour l'ère de l'intelligence artificielle, avec l'assistant Copilot intégré. Cependant, l'IA ne stimule pas les ventes de nouveaux ordinateurs. Les utilisateurs restent guidés par les paramètres matériels : capacité du disque dur, RAM et performances du processeur. L'intérêt pour les fonctionnalités basées sur l'IA reste étonnamment faible. De nombreux utilisateurs évitent d'acheter les derniers processeurs équipés de NPU, les considérant comme une dépense inutile. Par conséquent, la demande pour les anciennes générations de puces, comme le processeur Intel Core de 13e génération, reste élevée. Les fabricants ont pris conscience de cette tendance et ont commencé à augmenter les prix des anciens modèles, profitant de cette disponibilité limitée pour générer des profits supplémentaires.
La croissance des ventes d'ordinateurs en 2025 a été en partie tirée par des facteurs extérieurs au marché des technologies. Les détaillants américains ont constitué des stocks d'équipements face aux craintes d'une augmentation des droits de douane imposés par l'administration Trump. Ces politiques commerciales ont indirectement stimulé les volumes de commandes, stimulant temporairement la performance du secteur. Cependant, à long terme, Apple reste le principal bénéficiaire. L'entreprise a habilement capitalisé sur une période d'incertitude parmi les utilisateurs de Windows en proposant du matériel ne nécessitant ni mises à jour ni configuration matérielle requise. Pour beaucoup, cela a suffi à les inciter à quitter l'écosystème Microsoft pour la première fois.
