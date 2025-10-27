Intel attaque AMD : trois nouvelles générations de processeurs en 18 mois

Intel dévoile de plus en plus d'informations sur ses futures générations de processeurs. Lors de la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025, le PDG Lip Bu Tan a confirmé les détails de la série Nova Lake, dont le lancement est prévu au second semestre 2026. Il a également confirmé que les prochains processeurs (Panther Lake) seront officiellement dévoilés au CES 2026 en janvier. Intel prévoit de lancer la série Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh), une version actualisée des processeurs Arrow Lake actuels, début 2026. La famille devrait inclure le Core Ultra 9 290K Plus et le Core Ultra 7 270K Plus, tous deux déjà apparus dans des fuites. Le Core Ultra 9 290K Plus, modèle phare, devrait offrir 24 cœurs et 36 Mo de cache L3, et ses fréquences d'horloge devraient être supérieures à celles des modèles précédents. Le Core Ultra 7 270K Plus, positionné au-dessus du 265K, disposera également de 24 cœurs, d'une fréquence boost allant jusqu'à 5,5 GHz et d'une fréquence de base de 3,7 GHz, ce qui, selon les tests Geekbench, devrait lui conférer des performances similaires à celles du Core Ultra 9 285K. Arrow Lake Refresh vise à combler l'écart entre les générations actuelles et la toute nouvelle architecture qui fera ses débuts avec Nova Lake.
Avant même Nova Lake, les processeurs Panther Lake, conçus principalement pour les ordinateurs portables, seront commercialisés. Les premiers modèles seront lancés début 2026. Il est important de noter que les Panthers constituent la première génération de processeurs mobiles Intel basés sur la technologie Intel 18A, qui devrait offrir des gains de performances significatifs tout en réduisant la consommation d'énergie. Ces puces utiliseront les cœurs Cougar Cove (P-core) et Darkmont (E-core), ainsi que le GPU Xe3 intégré, la nouvelle génération de cartes graphiques Intel Arc. Le lancement le plus important de 2026 sera toutefois Nova Lake. Cette architecture devrait représenter la plus grande avancée technologique d'Intel depuis Alder Lake. Les nouveaux processeurs seront disponibles sur le socket LGA 1954, ce qui implique un changement de plateforme et probablement un nouveau chipset. Selon des informations confirmées, Nova Lake offrira jusqu'à 52 cœurs, une carte graphique Xe3 intégrée et de nombreuses améliorations architecturales et logicielles visant à accroître l'efficacité des applications grand public et professionnelles. Intel espère que cette génération lui permettra de regagner du terrain face à AMD, notamment sur le marché des ordinateurs de bureau, où les processeurs Ryzen X3D dominent le segment des jeux.
Les projets d'Intel incluent également de nouvelles solutions pour les marchés des serveurs et des HEDT. En 2025/2026, l'entreprise lancera les processeurs Diamond Rapids, également basés sur le procédé 18A. Quelques mois plus tard, vers la mi-2026, la série Xeon 6 Plus Clearwater Forest sera lancée. Plus tard, entre 2028 et 2029, Intel prévoit de lancer l'architecture Coral Rapids, qui devrait représenter la prochaine étape dans l'évolution des processeurs pour serveurs.
