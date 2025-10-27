Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel attaque AMD : trois nouvelles générations de processeurs en 18 mois
Publié le: 27/10/2025 @ 13:36:02: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel dévoile de plus en plus d'informations sur ses futures générations de processeurs. Lors de la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025, le PDG Lip Bu Tan a confirmé les détails de la série Nova Lake, dont le lancement est prévu au second semestre 2026. Il a également confirmé que les prochains processeurs (Panther Lake) seront officiellement dévoilés au CES 2026 en janvier. Intel prévoit de lancer la série Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh), une version actualisée des processeurs Arrow Lake actuels, début 2026. La famille devrait inclure le Core Ultra 9 290K Plus et le Core Ultra 7 270K Plus, tous deux déjà apparus dans des fuites. Le Core Ultra 9 290K Plus, modèle phare, devrait offrir 24 cœurs et 36 Mo de cache L3, et ses fréquences d'horloge devraient être supérieures à celles des modèles précédents. Le Core Ultra 7 270K Plus, positionné au-dessus du 265K, disposera également de 24 cœurs, d'une fréquence boost allant jusqu'à 5,5 GHz et d'une fréquence de base de 3,7 GHz, ce qui, selon les tests Geekbench, devrait lui conférer des performances similaires à celles du Core Ultra 9 285K. Arrow Lake Refresh vise à combler l'écart entre les générations actuelles et la toute nouvelle architecture qui fera ses débuts avec Nova Lake.

Avant même Nova Lake, les processeurs Panther Lake, conçus principalement pour les ordinateurs portables, seront commercialisés. Les premiers modèles seront lancés début 2026. Il est important de noter que les Panthers constituent la première génération de processeurs mobiles Intel basés sur la technologie Intel 18A, qui devrait offrir des gains de performances significatifs tout en réduisant la consommation d'énergie. Ces puces utiliseront les cœurs Cougar Cove (P-core) et Darkmont (E-core), ainsi que le GPU Xe3 intégré, la nouvelle génération de cartes graphiques Intel Arc. Le lancement le plus important de 2026 sera toutefois Nova Lake. Cette architecture devrait représenter la plus grande avancée technologique d'Intel depuis Alder Lake. Les nouveaux processeurs seront disponibles sur le socket LGA 1954, ce qui implique un changement de plateforme et probablement un nouveau chipset. Selon des informations confirmées, Nova Lake offrira jusqu'à 52 cœurs, une carte graphique Xe3 intégrée et de nombreuses améliorations architecturales et logicielles visant à accroître l'efficacité des applications grand public et professionnelles. Intel espère que cette génération lui permettra de regagner du terrain face à AMD, notamment sur le marché des ordinateurs de bureau, où les processeurs Ryzen X3D dominent le segment des jeux.

Les projets d'Intel incluent également de nouvelles solutions pour les marchés des serveurs et des HEDT. En 2025/2026, l'entreprise lancera les processeurs Diamond Rapids, également basés sur le procédé 18A. Quelques mois plus tard, vers la mi-2026, la série Xeon 6 Plus Clearwater Forest sera lancée. Plus tard, entre 2028 et 2029, Intel prévoit de lancer l'architecture Coral Rapids, qui devrait représenter la prochaine étape dans l'évolution des processeurs pour serveurs.
Apple profite de la fin du support de Wi... »« Il y a un scandale avec Microsoft 365. L...
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-10Le 14A pourrait sauver Intel. Le géant prépare une contre-révolution technologique.
23-10Intel parviendra-t-il à regagner la confiance des joueurs ? Le nouveau modèle est porteur d'espoir.
23-10Les prix des processeurs Intel Raptor Lake ont augmenté de 10 à 20 %.
22-10Intel prépare une avancée majeure en matière de performances. Le nouveau GPU est 91 % plus rapide que son prédécesseur.
08-10Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.
Intel Intel
Intel attaque AMD : trois nouvelles générations de processeurs en 18 mois
Microsoft Microsoft
Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément trompés.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Steam aura un autre concurrent. Il devrait être vraiment bon marché
Matériel Matériel
Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?