Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément trompés.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a porté plainte contre Microsoft pour avoir délibérément induit en erreur les utilisateurs de Microsoft 365 concernant une récente augmentation de prix. Cette affaire concerne 2,7 millions de clients australiens qui auraient reçu des informations incomplètes sur les formules d'abonnement disponibles. Microsoft aurait informé les utilisateurs que la seule façon de continuer à utiliser Microsoft 365 était d'accepter le nouveau tarif plus élevé ou de résilier complètement leur abonnement. Cependant, aucune mention n'a été faite d'une troisième option : l'abonnement « Classique », qui offrait les mêmes fonctionnalités au même prix. L'ACCC accuse Microsoft d'avoir délibérément compliqué l'accès des clients aux informations concernant une alternative moins chère. L'abonnement « Classique » était réservé aux utilisateurs ayant engagé la procédure de résiliation. Ce n'est qu'à ce moment-là que le système a proposé de maintenir le prix précédent. Selon l'autorité de régulation, une telle pratique viole les principes de transparence et pourrait constituer une violation de la loi australienne sur la protection des consommateurs.
Un porte-parole de Microsoft a confirmé que l'entreprise étudiait les allégations et a assuré de sa volonté de coopérer avec le Bureau. L'entreprise a souligné que la confiance des clients et la transparence étaient ses priorités, et que toutes ses pratiques devaient respecter les normes légales et éthiques. Selon l'ACCC, la commission a reçu plus de 100 plaintes formelles d'utilisateurs de Microsoft 365 ces derniers mois. Nombre d'entre eux se sont sentis contraints d'accepter des offres plus onéreuses incluant les fonctionnalités Copilot, même si elles ne les intéressaient pas réellement. L'organisme de réglementation a constaté que les communications officielles de Microsoft – deux courriels adressés aux clients et un billet de blog – ne mentionnaient pas la possibilité de passer à l'offre Classic. L'ACCC a jugé ces informations potentiellement trompeuses, car elles laissaient entendre que les utilisateurs n'avaient que deux options : accepter l'augmentation ou résilier le service. Selon le régulateur, cette action a restreint le droit des consommateurs à faire des choix éclairés et aurait pu conduire à un enrichissement indu de Microsoft au détriment des utilisateurs fidèles. La Commission souligne qu'elle ne remet pas en cause le droit de l'entreprise d'augmenter ses prix en soi, mais plutôt la manière dont l'information sur ces changements a été présentée.
Le procès intenté contre Microsoft a des répercussions au-delà de l'Australie. La question de la transparence des modèles d'abonnement est une préoccupation croissante dans le secteur technologique. De nombreux utilisateurs se plaignent que les grandes entreprises utilisent des mécanismes cachés qui compliquent la résiliation des services ou l'accès à des forfaits moins chers. L'affaire Microsoft 365 démontre que même les multinationales doivent tenir compte des réglementations locales en matière de protection des consommateurs. Si un tribunal australien déclare Microsoft coupable, cela pourrait ouvrir la voie à des poursuites similaires dans d'autres pays. La loi australienne impose de lourdes sanctions financières pour les pratiques jugées trompeuses. L'ACCC a annoncé qu'elle demanderait des sanctions proportionnelles à l'ampleur de l'infraction. Dans le cas d'une entreprise internationale, l'amende pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. Malgré les assurances officielles de coopération, Microsoft n’a pas encore répondu en détail au contenu de la plainte.
