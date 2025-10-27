Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément trompés.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément tro...
Publié le: 27/10/2025 @ 13:34:47: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftLa Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a porté plainte contre Microsoft pour avoir délibérément induit en erreur les utilisateurs de Microsoft 365 concernant une récente augmentation de prix. Cette affaire concerne 2,7 millions de clients australiens qui auraient reçu des informations incomplètes sur les formules d'abonnement disponibles. Microsoft aurait informé les utilisateurs que la seule façon de continuer à utiliser Microsoft 365 était d'accepter le nouveau tarif plus élevé ou de résilier complètement leur abonnement. Cependant, aucune mention n'a été faite d'une troisième option : l'abonnement « Classique », qui offrait les mêmes fonctionnalités au même prix. L'ACCC accuse Microsoft d'avoir délibérément compliqué l'accès des clients aux informations concernant une alternative moins chère. L'abonnement « Classique » était réservé aux utilisateurs ayant engagé la procédure de résiliation. Ce n'est qu'à ce moment-là que le système a proposé de maintenir le prix précédent. Selon l'autorité de régulation, une telle pratique viole les principes de transparence et pourrait constituer une violation de la loi australienne sur la protection des consommateurs.

Un porte-parole de Microsoft a confirmé que l'entreprise étudiait les allégations et a assuré de sa volonté de coopérer avec le Bureau. L'entreprise a souligné que la confiance des clients et la transparence étaient ses priorités, et que toutes ses pratiques devaient respecter les normes légales et éthiques. Selon l'ACCC, la commission a reçu plus de 100 plaintes formelles d'utilisateurs de Microsoft 365 ces derniers mois. Nombre d'entre eux se sont sentis contraints d'accepter des offres plus onéreuses incluant les fonctionnalités Copilot, même si elles ne les intéressaient pas réellement. L'organisme de réglementation a constaté que les communications officielles de Microsoft – deux courriels adressés aux clients et un billet de blog – ne mentionnaient pas la possibilité de passer à l'offre Classic. L'ACCC a jugé ces informations potentiellement trompeuses, car elles laissaient entendre que les utilisateurs n'avaient que deux options : accepter l'augmentation ou résilier le service. Selon le régulateur, cette action a restreint le droit des consommateurs à faire des choix éclairés et aurait pu conduire à un enrichissement indu de Microsoft au détriment des utilisateurs fidèles. La Commission souligne qu'elle ne remet pas en cause le droit de l'entreprise d'augmenter ses prix en soi, mais plutôt la manière dont l'information sur ces changements a été présentée.

Le procès intenté contre Microsoft a des répercussions au-delà de l'Australie. La question de la transparence des modèles d'abonnement est une préoccupation croissante dans le secteur technologique. De nombreux utilisateurs se plaignent que les grandes entreprises utilisent des mécanismes cachés qui compliquent la résiliation des services ou l'accès à des forfaits moins chers. L'affaire Microsoft 365 démontre que même les multinationales doivent tenir compte des réglementations locales en matière de protection des consommateurs. Si un tribunal australien déclare Microsoft coupable, cela pourrait ouvrir la voie à des poursuites similaires dans d'autres pays. La loi australienne impose de lourdes sanctions financières pour les pratiques jugées trompeuses. L'ACCC a annoncé qu'elle demanderait des sanctions proportionnelles à l'ampleur de l'infraction. Dans le cas d'une entreprise internationale, l'amende pourrait atteindre des centaines de millions de dollars. Malgré les assurances officielles de coopération, Microsoft n’a pas encore répondu en détail au contenu de la plainte.
Intel attaque AMD : trois nouvelles gén... »« Steam aura un autre concurrent. Il devra...
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-10Le bug PowerToys qui rend Windows 11 fou : voici comment arrêter le cycle de couleurs.
21-10Microsoft n'abandonne pas le développement de la Xbox
10-10Exchange Online : Une fonctionnalité controversée a été retirée suite à la révolte de l'administration.
09-10Microsoft est de retour en Russie. Ils ont commencé à enregistrer de nouvelles marques.
07-10Microsoft a-t-il annulé une nouvelle Xbox portable parce qu'AMD était trop exigeant ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.
Intel Intel
Intel attaque AMD : trois nouvelles générations de processeurs en 18 mois
Microsoft Microsoft
Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément trompés.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Steam aura un autre concurrent. Il devrait être vraiment bon marché
Matériel Matériel
Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?