Steam aura un autre concurrent. Il devrait être vraiment bon marché

Publié le: 27/10/2025 @ 13:33:22: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Il semblerait qu'un nouvel acteur émerge sur le marché des PC, déterminé à concurrencer Steam. Selon les informations révélées par le site chinois IT Home, ByteDance (propriétaire de TikTok) travaillerait sur sa propre plateforme de distribution de jeux, GameTop. Si ces informations s'avèrent exactes, il pourrait s'agir de la tentative la plus sérieuse de concurrencer la plateforme de Valve depuis le lancement de l'Epic Games Store. Il y a quelques années à peine, Steam était le cœur absolu du monde du jeu vidéo sur PC. C'est là que sortaient les plus grands titres et que les ventes exceptionnelles attiraient des millions de joueurs du monde entier. Aujourd'hui, la situation a changé : des concurrents puissants comme l'Epic Games Store, GOG Galaxy et Ubisoft Connect ont fait leur entrée sur le marché, s'emparant progressivement d'une partie de la base d'utilisateurs de Valve. Steam demeure le leader incontesté du marché PC, mais sa réputation a été ternie ces dernières années, principalement en raison de controverses concernant la modération, les politiques de remboursement et le service client. C'est là qu'intervient ByteDance, qui y voit une opportunité de conquérir des parts de marché.
Selon les offres d'emploi publiées par ByteDance, GameTop est une plateforme destinée aux marchés internationaux. L'entreprise prévoit donc une expansion mondiale, et non plus seulement des opérations locales en Chine. L'offre d'emploi indique également que ByteDance recherche des spécialistes chargés de l'acquisition, de l'activation, de la fidélisation et du réengagement des utilisateurs. GameTop sera donc non seulement une boutique de jeux, mais aussi une plateforme sociale avec un système de succès, de badges, de points de fidélité et d'éléments de profilage utilisateur. De plus, GameTop utilisera des outils basés sur l'IA pour faciliter la création de contenu généré par les utilisateurs (UGC), c'est-à-dire des mods, des critiques et des vidéos, ce que l'Epic Games Store n'offre pas encore entièrement.
GameTop s'inscrit dans la nouvelle stratégie de ByteDance dans le secteur des jeux vidéo. Après une série de restructurations en 2024, la direction, dirigée par Zhang Yunfan, a abandonné la coûteuse stratégie d'« expansion rapide » au profit de l'efficacité et de la consolidation. L'entreprise entend se concentrer davantage sur l'édition et la publication de jeux, plutôt que de concurrencer directement les géants de la production de titres majeurs. Dans ce contexte, GameTop pourrait devenir la pièce maîtresse du nouvel écosystème de ByteDance, combinant distribution de jeux, outils de médias sociaux et une plateforme vidéo – une sorte de Steam rencontre TikTok.
Il est intéressant de noter qu'une application appelée GameTop existe déjà sur le Google Play Store, proposant des mini-jeux et des fonctionnalités sociales. Cependant, rien n'indique un quelconque lien entre cette application et ByteDance, ce qui pourrait donner lieu à un futur litige concernant les droits de marque. Il convient également de rappeler que même si ByteDance est un acteur puissant dans l’industrie technologique, il n’a aucune expérience sur le marché mondial des plateformes de jeux, et les tentatives précédentes d’expansion, notamment par le biais d’acquisitions de studios, ont rencontré un succès limité. Sur le papier, ByteDance a tout pour concurrencer Steam : une base financière importante, une base d'utilisateurs TikTok d'un milliard de dollars et une expérience dans la création d'écosystèmes stimulants. Cependant, gagner la confiance des joueurs sera crucial, un objectif que de nombreux anciens joueurs de Steam n'ont pas réussi à atteindre.
