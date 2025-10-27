Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit

Comme l'a révélé la chaîne populaire Northridge Fix, la carte graphique phare de la génération actuelle de NVIDIA pourrait avoir un grave problème de conception qui rend la carte pratiquement irréparable si elle est endommagée. Dans une vidéo publiée sur YouTube, un réparateur connu sous le nom d'Alex de Northridge Fix a démonté une GeForce RTX 5090 Founders Edition qui avait été envoyée en réparation après avoir cessé d'afficher une image après l'installation d'un bloc d'eau tiers. Des deux cartes arrivées à l'atelier, l'une a été remise en état, mais l'édition Founders s'est avérée être un cas désespéré. « J'ai vérifié toutes les broches et les tensions sur les lignes électriques sont normales, mais la carte n'affiche rien », rapporte Alex. Après une analyse plus approfondie, ils ont déterminé que le problème provenait d'un connecteur interne endommagé reliant deux sections du stratifié. Comme l'explique le technicien, la RTX 5090 Founders Edition est composée de deux modules distincts : le circuit imprimé principal avec le GPU et la VRAM, et une section distincte avec l'emplacement PCIe. Les deux composants sont reliés par un FPC (Flexible Printed Connector) délicat, « extrêmement fragile » et facilement endommagé, selon l'expert. « C'est comme la plomberie : plus il y a de connexions, plus le risque de fuites est élevé. C'est exactement le même principe ici, car chaque connexion supplémentaire est un point de défaillance potentiel », explique Alex.
Le plus gros problème, cependant, est que le connecteur en question n'est pas disponible en pièce de rechange. Selon Northridge Fix, même les réparateurs professionnels ne peuvent pas le commander auprès de NVIDIA ou des fournisseurs OEM. « J'ai cherché partout sur Internet pour trouver ce connecteur, mais rien. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le remplacer, il n'y a pas de substitut. Alors pourquoi concevoir une carte en deux parties si endommager un connecteur la rend inutilisable ? » se plaint l'expert. Selon le réparateur, la conception problématique rend la RTX 5090 Founders Edition quasiment irréparable en cas de dommage physique interne. « Si elle n'est pas cassée, n'y touchez surtout pas », prévient Alex. « Personnellement, je vous conseille de rester le plus loin possible de la Founders Edition 5090. C'est l'une des cartes les moins bien conçues que j'aie jamais vues. » Le technicien de service rappelle également que des problèmes similaires se sont déjà produits, par exemple avec la fusion des connecteurs 12VHPWR dans les cartes RTX 4090, ce qui a également nécessité le remplacement de segments de PCB entiers.
