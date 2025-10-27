Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
Publié le: 27/10/2025 @ 13:31:52: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielComme l'a révélé la chaîne populaire Northridge Fix, la carte graphique phare de la génération actuelle de NVIDIA pourrait avoir un grave problème de conception qui rend la carte pratiquement irréparable si elle est endommagée. Dans une vidéo publiée sur YouTube, un réparateur connu sous le nom d'Alex de Northridge Fix a démonté une GeForce RTX 5090 Founders Edition qui avait été envoyée en réparation après avoir cessé d'afficher une image après l'installation d'un bloc d'eau tiers. Des deux cartes arrivées à l'atelier, l'une a été remise en état, mais l'édition Founders s'est avérée être un cas désespéré. « J'ai vérifié toutes les broches et les tensions sur les lignes électriques sont normales, mais la carte n'affiche rien », rapporte Alex. Après une analyse plus approfondie, ils ont déterminé que le problème provenait d'un connecteur interne endommagé reliant deux sections du stratifié. Comme l'explique le technicien, la RTX 5090 Founders Edition est composée de deux modules distincts : le circuit imprimé principal avec le GPU et la VRAM, et une section distincte avec l'emplacement PCIe. Les deux composants sont reliés par un FPC (Flexible Printed Connector) délicat, « extrêmement fragile » et facilement endommagé, selon l'expert. « C'est comme la plomberie : plus il y a de connexions, plus le risque de fuites est élevé. C'est exactement le même principe ici, car chaque connexion supplémentaire est un point de défaillance potentiel », explique Alex.



Le plus gros problème, cependant, est que le connecteur en question n'est pas disponible en pièce de rechange. Selon Northridge Fix, même les réparateurs professionnels ne peuvent pas le commander auprès de NVIDIA ou des fournisseurs OEM. « J'ai cherché partout sur Internet pour trouver ce connecteur, mais rien. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le remplacer, il n'y a pas de substitut. Alors pourquoi concevoir une carte en deux parties si endommager un connecteur la rend inutilisable ? » se plaint l'expert. Selon le réparateur, la conception problématique rend la RTX 5090 Founders Edition quasiment irréparable en cas de dommage physique interne. « Si elle n'est pas cassée, n'y touchez surtout pas », prévient Alex. « Personnellement, je vous conseille de rester le plus loin possible de la Founders Edition 5090. C'est l'une des cartes les moins bien conçues que j'aie jamais vues. » Le technicien de service rappelle également que des problèmes similaires se sont déjà produits, par exemple avec la fusion des connecteurs 12VHPWR dans les cartes RTX 4090, ce qui a également nécessité le remplacement de segments de PCB entiers.
Steam aura un autre concurrent. Il devra... »« L'Union européenne accuse Meta et TikTo...
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-10Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.
22-10Les lits ont cessé de fonctionner à cause d'une panne de serveurs d'Amazon.
21-10Nous sommes presque en 2026, et un nouvel ordinateur portable équipé d'un lecteur DVD arrive sur le marché.
21-10Samsung est prêt à produire des puces à 2 nm.
20-10Attention : cette pâte thermique populaire peut endommager votre processeur.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Apple profite de la fin du support de Windows 10. Microsoft crée ses propres problèmes.
Intel Intel
Intel attaque AMD : trois nouvelles générations de processeurs en 18 mois
Microsoft Microsoft
Il y a un scandale avec Microsoft 365. Les clients ont été délibérément trompés.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Steam aura un autre concurrent. Il devrait être vraiment bon marché
Matériel Matériel
Évitez cette version de la GeForce RTX 5090. Le technicien de service avertit
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?