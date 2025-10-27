Se connecter  
Le Xbox Cloud gratuit avec publicités est en cours de test, confirme Microsoft
Publié le: 27/10/2025 @ 00:20:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft s'ouvre officiellement à la possibilité de jouer dans le cloud sans payer, comme dans un passage bref mais significatif d'un article du New York Times, la société de Redmond a confirmé qu'elle travaillait sur une version gratuite de Xbox Cloud Gaming soutenue par la publicité , actuellement en phase de test interne . Comme le rapporte The Verge , il s'agit essentiellement de la première confirmation officielle d'un projet qui jusqu'à présent était resté confiné à des rumeurs , et qui pourrait représenter un nouveau modèle d'accès à l'écosystème Xbox, basé sur un équilibre entre accessibilité et durabilité économique. Selon certaines informations, le nouveau service ne serait pas intégré au Game Pass, mais constituerait une plateforme distincte permettant à tous d'accéder au streaming de jeux Xbox sans abonnement. En échange, les utilisateurs verraient de courtes publicités, dont le mode d'insertion reste encore incertain : avant le début des sessions de jeu, entre les temps de chargement ou de manière plus dynamique.

Pour l'instant, Microsoft se limite à des tests internes de la technologie, évaluant la réponse technique et l'impact sur l'expérience utilisateur. Aucune information n'est disponible sur les plateformes prises en charge, mais il est probable que le service soit accessible depuis les PC, les consoles, les smartphones, les téléviseurs et les navigateurs, comme c'est déjà le cas avec le cloud gaming Xbox traditionnel. Cette initiative confirme la volonté de Microsoft d'étendre la portée de son écosystème, rendant le cloud gaming toujours plus accessible et transversal. Cependant, il reste à voir si et quand ce modèle « gratuit avec publicité » dépassera la phase expérimentale pour devenir une offre publique. Pour l'instant, l'entreprise privilégie l'observation et le recueil de retours internes : une petite avancée qui, si elle est couronnée de succès, pourrait radicalement transformer la façon dont les utilisateurs accèdent au streaming de jeux.
