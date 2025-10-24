Test Tales from Candleforth (PS5) - Un jeu d'aventure de conte de fÃ©es sombre

PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:54:36: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Sarah hÃ©ritera des secrets magiques de sa grand-mÃ¨re Dorothy, mais la jeune femme dÃ©cide qu'il est important de guÃ©rir son aÃ¯eule. Cela l'amÃ¨ne Ã trouver les ingrÃ©dients qui peuvent sauver Dorothy lors d'un voyage particulier. Son histoire et le parcours des deux femmes restent inexplorÃ©s, et l'importance est accordÃ©e Ã d'autres dÃ©tails plus abstraits, donc au final on s'en tiendra Ã sa proposition jouable. Ce voyage de quÃªte consiste Ã rÃ©soudre des Ã©nigmes dans une sÃ©rie de piÃ¨ces, dont certaines sont reliÃ©es les unes aux autres grÃ¢ce Ã l'utilisation d'objets. C'est quelque chose de similaire aux diffÃ©rentes salles d'une Escape Room, dans des environnements prÃ©sentÃ©s Ã la premiÃ¨re personne dans lesquels nous pouvons interagir avec certains d'entre eux, utiliser deux inventaires (un de notes et un d'objets) et rÃ©soudre des Ã©nigmes, des sÃ©quences, ordonner, placer des objets et autres, dont certains nÃ©cessitent une trop grande prÃ©cision pour trouver la solution (et finalement cela provoque un peu d'essais et d'erreurs). Le principe est intÃ©ressant, mais certains problÃ¨mes Ã©mergent au final, notamment dans sa prÃ©sentation (ils peuvent donc Ãªtre facilement rÃ©solus). La police du menu est trop petite, et en gÃ©nÃ©ral son interface montre qu'elle est faite pour PC (et donc en mode portable elle fonctionne mieux). De plus, certaines Ã©nigmes sont difficiles Ã rÃ©soudre non pas Ã cause de leur difficultÃ© en tant que telle, mais Ã cause de leur prÃ©sentation, comme celle musicale oÃ¹ il faut suivre une sÃ©quence de couleurs, et les notes ont des tonalitÃ©s trÃ¨s similaires.
