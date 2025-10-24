Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Tales from Candleforth (PS5) - Un jeu d'aventure de conte de fÃ©es sombre
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:54:36: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osSarah hÃ©ritera des secrets magiques de sa grand-mÃ¨re Dorothy, mais la jeune femme dÃ©cide qu'il est important de guÃ©rir son aÃ¯eule. Cela l'amÃ¨ne Ã  trouver les ingrÃ©dients qui peuvent sauver Dorothy lors d'un voyage particulier. Son histoire et le parcours des deux femmes restent inexplorÃ©s, et l'importance est accordÃ©e Ã  d'autres dÃ©tails plus abstraits, donc au final on s'en tiendra Ã  sa proposition jouable. Ce voyage de quÃªte consiste Ã  rÃ©soudre des Ã©nigmes dans une sÃ©rie de piÃ¨ces, dont certaines sont reliÃ©es les unes aux autres grÃ¢ce Ã  l'utilisation d'objets. C'est quelque chose de similaire aux diffÃ©rentes salles d'une Escape Room, dans des environnements prÃ©sentÃ©s Ã  la premiÃ¨re personne dans lesquels nous pouvons interagir avec certains d'entre eux, utiliser deux inventaires (un de notes et un d'objets) et rÃ©soudre des Ã©nigmes, des sÃ©quences, ordonner, placer des objets et autres, dont certains nÃ©cessitent une trop grande prÃ©cision pour trouver la solution (et finalement cela provoque un peu d'essais et d'erreurs). Le principe est intÃ©ressant, mais certains problÃ¨mes Ã©mergent au final, notamment dans sa prÃ©sentation (ils peuvent donc Ãªtre facilement rÃ©solus). La police du menu est trop petite, et en gÃ©nÃ©ral son interface montre qu'elle est faite pour PC (et donc en mode portable elle fonctionne mieux). De plus, certaines Ã©nigmes sont difficiles Ã  rÃ©soudre non pas Ã  cause de leur difficultÃ© en tant que telle, mais Ã  cause de leur prÃ©sentation, comme celle musicale oÃ¹ il faut suivre une sÃ©quence de couleurs, et les notes ont des tonalitÃ©s trÃ¨s similaires.
« Microsoft rejoint Ã©galement la mÃªlÃ©e ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
23-10Test Afterdream (PS5) - Un jeu d'aventure d'horreur 2D entre rÃ©alitÃ© et rÃªve
22-10Test Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - Deux classiques Wii remastÃ©risÃ©s
21-10Test Dying Light: The Beast (PS5) - Un troisiÃ¨me opus qui ramÃ¨ne le hÃ©ros du premier
20-10Test Cronos : The New Dawn (PS5) - Survivez aux terres dÃ©solÃ©es de lâ€™avenir, affrontez des crÃ©atures cauchemardesques en fusion et remontez dans le temps ...
20-10Microsoft pourrait dÃ©velopper une Ã©mulation Xbox pour les appareils Xbox Ally et Windows
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Tales from Candleforth (PS5) - Un jeu d'aventure de conte de fÃ©es sombre
Navigateurs Navigateurs
Microsoft rejoint Ã©galement la mÃªlÃ©e des navigateurs IA avec le mode copilote d'Edge
Google Google
Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prÃ©dit dÃ©sormais les inondations et les ouragans
Google Google
Google rÃ©alise une percÃ©e quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
Apple Apple
L'iPhone 18 recevra trois types de processeurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?