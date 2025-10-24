Microsoft rejoint Ã©galement la mÃªlÃ©e des navigateurs IA avec le mode copilote d'Edge

Se connecter  
Microsoft rejoint également la mêlée des navigateurs IA avec le mode copilote...
Publié le: 24/10/2025 @ 18:52:29
NavigateursAprÃ¨s le lancement d' Atlas et de Gemini dans Chrome , Microsoft encourage Ã©galement l'intÃ©gration de l'intelligence artificielle dans son navigateur. Avec l'arrivÃ©e du mode Copilot dans Microsoft Edge , la navigation devient une expÃ©rience interactive, oÃ¹ l'IA ne se contente pas de rÃ©pondre Ã  des questions, mais effectue des actions concrÃ¨tes , automatise des tÃ¢ches et conserve le contexte entre les sessions. Le nouvel Edge se prÃ©sente comme un assistant numÃ©rique personnel capable de comprendre nos actions en ligne et de nous accompagner pas Ã  pas, sans compromettre la sÃ©curitÃ© et la confidentialitÃ©. DÃ©couvrons son fonctionnement et les nouvelles fonctionnalitÃ©s qu'il introduit. Le mode Copilote introduit une interface plus dynamique, avec une nouvelle page d'accueil permettant d'engager des conversations avec Copilot, de rechercher des informations ou de naviguer dans des contenus ouverts. L'IA peut analyser plusieurs onglets simultanÃ©ment , synthÃ©tiser des pages et maintenir le contexte , par exemple lors de la planification d'un Ã©vÃ©nement ou d'un voyage. Tout se passe directement dans le navigateur, sans avoir besoin de services externes.

Au cÅ“ur de ce nouveau mode se trouvent les actions Copilot , des commandes permettant d'interagir avec Edge par la voix ou par chat pour effectuer des tÃ¢ches concrÃ¨tes . On peut ainsi demander au navigateur d'ouvrir un site web, de trouver des informations spÃ©cifiques ou mÃªme de gÃ©rer des tÃ¢ches plus complexes : se dÃ©sabonner de newsletters ou rÃ©server une table au restaurant , par exemple . Pour complÃ©ter l'expÃ©rience , Parcours est un systÃ¨me conÃ§u pour vous aider Ã  reprendre vos projets ou recherches interrompus. Edge regroupe automatiquement le contenu consultÃ© par thÃ¨mes , vous permettant de revenir exactement lÃ  oÃ¹ vous vous Ã©tiez arrÃªtÃ©, avec des suggestions intelligentes pour les Ã©tapes suivantes. LÃ  encore, tout cela se fait avec le consentement de l'utilisateur, qui peut dÃ©cider d'activer ou non la fonctionnalitÃ©. Enfin, le mode Copilot peut utiliser votre historique de navigation , toujours sur la base du volontariat, pour vous fournir des rÃ©ponses et des recommandations plus prÃ©cises. Par exemple, il peut mÃ©moriser un produit que vous avez consultÃ© les jours prÃ©cÃ©dents ou vous suggÃ©rer des films correspondant Ã  vos goÃ»ts.

Microsoft promet qu'aucune donnÃ©e n'est partagÃ©e sans consentement explicite, maintenant ainsi un Ã©quilibre entre personnalisation et contrÃ´le . Et si Ã§a ne nous plaÃ®t pas ? Il est toujours possible d' activer ou de dÃ©sactiver le mode copilote Ã  tout moment d'un simple interrupteur. Des indicateurs visuels clairs indiquent Ã©galement quand l'IA Ã©coute ou effectue une action. Le mode Copilot est actuellement disponible sur Edge pour Windows et Mac , avec un aperÃ§u gratuit limitÃ© de certaines fonctionnalitÃ©s aux Ã‰tats-Unis . Microsoft a confirmÃ© la sortie prochaine d'une version mobile et l'annonce prochaine de nouvelles fonctionnalitÃ©s, notamment pour la version Business du navigateur.

