Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prÃ©dit dÃ©sormais les inondations et les ouragans

Google Earth change de visage et se prÃ©pare Ã une nouvelle Ã¨re : celle de l'intelligence artificielle . L'Ã©quipe de Mountain View a annoncÃ© que Gemini , le modÃ¨le d'IA de Google, fera dÃ©sormais partie intÃ©grante de Google Earth AI , la plateforme utilisÃ©e par les scientifiques, les agences publiques et les universitÃ©s pour surveiller la planÃ¨te et prÃ©venir les catastrophes naturelles. Jusqu'Ã prÃ©sent, la Terre Ã©tait une fenÃªtre ouverte sur le monde ; aujourd'hui, elle devient un vÃ©ritable outil de prÃ©vision . GrÃ¢ce Ã l'IA, Google vise Ã fournir une analyse prÃ©dictive des inondations, des ouragans et de la dÃ©forestation , en traitant des milliards d'images satellite avec une prÃ©cision sans prÃ©cÃ©dent. La principale nouveautÃ© est l'arrivÃ©e d' Earth AI Studio , un environnement basÃ© sur Google Cloud qui permet de crÃ©er des modÃ¨les prÃ©dictifs basÃ©s sur les donnÃ©es d'Earth Engine, la plateforme d'analyse satellite de Google. En pratique, les institutions et organisations ne devront plus se limiter Ã Ã©tudier les dÃ©gÃ¢ts dâ€™une catastrophe naturelle : elles pourront lâ€™anticiper , en simulant comment des phÃ©nomÃ¨nes tels que des pluies extrÃªmes ou des incendies de forÃªt pourraient Ã©voluer dans les semaines suivantes. L'un des cas les plus intÃ©ressants concerne la collaboration avec l' UniversitÃ© du Maryland , qui utilise Earth AI pour estimer l'impact de la dÃ©forestation tropicale sur le climat mondial. Google cite Ã©galement des agences gouvernementales et des ONG qui utilisent dÃ©jÃ le systÃ¨me pour planifier les Ã©vacuations ou Ã©valuer les risques hydrogÃ©ologiques dans les zones les plus exposÃ©es. Vous pouvez explorer les premiÃ¨res capacitÃ©s de lâ€™IA sur Terre en cliquant ci-dessous.
Jusqu'Ã rÃ©cemment, l'accÃ¨s Ã Google Earth AI Ã©tait rÃ©servÃ© Ã quelques institutions de recherche. Aujourd'hui, le service rejoint la suite Google Cloud avec des outils simplifiÃ©s et des interfaces sans code , permettant ainsi aux collectivitÃ©s locales, aux startups et aux associations Ã©tudiantes d'expÃ©rimenter des modÃ¨les de prÃ©vision. Le systÃ¨me exploite Gemini 1.5 Pro , le mÃªme modÃ¨le multimodal que celui utilisÃ© sur d'autres plateformes Google, et permet de tÃ©lÃ©charger des jeux de donnÃ©es externes (comme des donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques ou topographiques) pour les combiner avec des donnÃ©es satellite. Il en rÃ©sulte un instantanÃ© dynamique de la planÃ¨te, mis Ã jour quasiment en temps rÃ©el et capable de mettre en Ã©vidence le changement climatique, le stress hydrique ou les variations du couvert forestier. Au-delÃ de l'aspect scientifique, l'intÃ©gration avec Gemini ouvre Ã©galement la voie Ã une utilisation plus crÃ©ative de Google Earth. Les utilisateurs pourront gÃ©nÃ©rer des visualisations, des cartes ou des modÃ¨les 3D Ã la demande , en demandant directement Ã l'intelligence artificielle de montrer, par exemple, l'Ã©volution d'une zone urbaine au cours des vingt derniÃ¨res annÃ©es ou de simuler l'apparence d'une rÃ©gion selon diffÃ©rents scÃ©narios climatiques. Google dÃ©finit cette Ã©volution comme une Â« nouvelle gÃ©nÃ©ration de la Terre Â», oÃ¹ l'IA ne se contente plus de montrer le monde, mais l'interprÃ¨te et le raconte . Une vision qui transforme un outil nÃ© pour l'exploration en plateforme de comprÃ©hension.
