Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prÃ©dit dÃ©sormais les inondations et les ouragans

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prÃ©dit dÃ©sormais les inon...
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:51:13: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Earth change de visage et se prÃ©pare Ã  une nouvelle Ã¨re : celle de l'intelligence artificielle . L'Ã©quipe de Mountain View a annoncÃ© que Gemini , le modÃ¨le d'IA de Google, fera dÃ©sormais partie intÃ©grante de Google Earth AI , la plateforme utilisÃ©e par les scientifiques, les agences publiques et les universitÃ©s pour surveiller la planÃ¨te et prÃ©venir les catastrophes naturelles. Jusqu'Ã  prÃ©sent, la Terre Ã©tait une fenÃªtre ouverte sur le monde ; aujourd'hui, elle devient un vÃ©ritable outil de prÃ©vision . GrÃ¢ce Ã  l'IA, Google vise Ã  fournir une analyse prÃ©dictive des inondations, des ouragans et de la dÃ©forestation , en traitant des milliards d'images satellite avec une prÃ©cision sans prÃ©cÃ©dent. La principale nouveautÃ© est l'arrivÃ©e d' Earth AI Studio , un environnement basÃ© sur Google Cloud qui permet de crÃ©er des modÃ¨les prÃ©dictifs basÃ©s sur les donnÃ©es d'Earth Engine, la plateforme d'analyse satellite de Google. En pratique, les institutions et organisations ne devront plus se limiter Ã  Ã©tudier les dÃ©gÃ¢ts dâ€™une catastrophe naturelle : elles pourront lâ€™anticiper , en simulant comment des phÃ©nomÃ¨nes tels que des pluies extrÃªmes ou des incendies de forÃªt pourraient Ã©voluer dans les semaines suivantes. L'un des cas les plus intÃ©ressants concerne la collaboration avec l' UniversitÃ© du Maryland , qui utilise Earth AI pour estimer l'impact de la dÃ©forestation tropicale sur le climat mondial. Google cite Ã©galement des agences gouvernementales et des ONG qui utilisent dÃ©jÃ  le systÃ¨me pour planifier les Ã©vacuations ou Ã©valuer les risques hydrogÃ©ologiques dans les zones les plus exposÃ©es. Vous pouvez explorer les premiÃ¨res capacitÃ©s de lâ€™IA sur Terre en cliquant ci-dessous.

Jusqu'Ã  rÃ©cemment, l'accÃ¨s Ã  Google Earth AI Ã©tait rÃ©servÃ© Ã  quelques institutions de recherche. Aujourd'hui, le service rejoint la suite Google Cloud avec des outils simplifiÃ©s et des interfaces sans code , permettant ainsi aux collectivitÃ©s locales, aux startups et aux associations Ã©tudiantes d'expÃ©rimenter des modÃ¨les de prÃ©vision. Le systÃ¨me exploite Gemini 1.5 Pro , le mÃªme modÃ¨le multimodal que celui utilisÃ© sur d'autres plateformes Google, et permet de tÃ©lÃ©charger des jeux de donnÃ©es externes (comme des donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques ou topographiques) pour les combiner avec des donnÃ©es satellite. Il en rÃ©sulte un instantanÃ© dynamique de la planÃ¨te, mis Ã  jour quasiment en temps rÃ©el et capable de mettre en Ã©vidence le changement climatique, le stress hydrique ou les variations du couvert forestier. Au-delÃ  de l'aspect scientifique, l'intÃ©gration avec Gemini ouvre Ã©galement la voie Ã  une utilisation plus crÃ©ative de Google Earth. Les utilisateurs pourront gÃ©nÃ©rer des visualisations, des cartes ou des modÃ¨les 3D Ã  la demande , en demandant directement Ã  l'intelligence artificielle de montrer, par exemple, l'Ã©volution d'une zone urbaine au cours des vingt derniÃ¨res annÃ©es ou de simuler l'apparence d'une rÃ©gion selon diffÃ©rents scÃ©narios climatiques. Google dÃ©finit cette Ã©volution comme une Â« nouvelle gÃ©nÃ©ration de la Terre Â», oÃ¹ l'IA ne se contente plus de montrer le monde, mais l'interprÃ¨te et le raconte . Une vision qui transforme un outil nÃ© pour l'exploration en plateforme de comprÃ©hension.
Microsoft rejoint Ã©galement la mÃªlÃ©e ... »« Google rÃ©alise une percÃ©e quantique : ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
24-10Google rÃ©alise une percÃ©e quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
24-10Google Photos prÃ©pare Â« Me Meme Â», l'IA qui vous place Ã  l'intÃ©rieur des mÃ¨mes les plus cÃ©lÃ¨bres
22-10Google Wallet vous simplifie la vie : des mises Ã  jour en temps rÃ©el pour un voyage sans stress !
21-10Maintenant, Gemini ne nous laisse mÃªme pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais
21-10Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes Ã  Gmail.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Tales from Candleforth (PS5) - Un jeu d'aventure de conte de fÃ©es sombre
Navigateurs Navigateurs
Microsoft rejoint Ã©galement la mÃªlÃ©e des navigateurs IA avec le mode copilote d'Edge
Google Google
Google Earth devient (vraiment) intelligent : Gemini prÃ©dit dÃ©sormais les inondations et les ouragans
Google Google
Google rÃ©alise une percÃ©e quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur
Apple Apple
L'iPhone 18 recevra trois types de processeurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?