Google rÃ©alise une percÃ©e quantique : Willow est 13 000 fois plus rapide qu'un supercalculateur

Depuis des annÃ©es, on entend dire que les ordinateurs quantiques sont la prochaine rÃ©volution qui transformera notre avenir, qu'ils sont pratiquement Â« Ã portÃ©e de main Â», mais qu'ils ne sont jamais vraiment prÃªts. Les promesses d'une avancÃ©e majeure se rÃ©pÃ¨tent depuis des dÃ©cennies : une puissance de calcul immense, une rÃ©volution dans les domaines de la mÃ©decine, de la chimie, de la finance et de l'intelligence artificielle. Cette fois, cependant, les scientifiques de Google peuvent vÃ©ritablement parler d'un tournant. L'Ã©quipe d'ingÃ©nieurs de la sociÃ©tÃ© a annoncÃ© que sa nouvelle puce Willow a rÃ©ussi Ã exÃ©cuter une expÃ©rience scientifique vÃ©rifiÃ©e 13 000 fois plus rapidement que le supercalculateur classique le plus rapide disponible. Comment expliquer ce succÃ¨s ? Google a utilisÃ© un algorithme propriÃ©taire appelÃ© Quantum Echo, conÃ§u pour simuler des phÃ©nomÃ¨nes de rÃ©sonance magnÃ©tique nuclÃ©aire (RMN), une technique connue en mÃ©decine comme Ã©tant Ã la base de l'imagerie par rÃ©sonance magnÃ©tique (IRM). En pratique, il s'agit d'Ã©tudier la structure des molÃ©cules en analysant le comportement des spins magnÃ©tiques des atomes. Ce qu'ils ont accompli est impressionnant Ã deux Ã©gards : premiÃ¨rement, Willow a effectuÃ© les calculs Ã une vitesse inimaginable par rapport aux algorithmes classiques ; deuxiÃ¨mement, les rÃ©sultats ont pu Ãªtre vÃ©rifiÃ©s, ce qui constituait jusqu'alors l'un des plus grands dÃ©fis de l'informatique quantique. Autrement dit, l'ordinateur quantique a non seulement calculÃ©, mais l'a fait de maniÃ¨re reproductible et rÃ©aliste.
Un problÃ¨me majeur des ordinateurs quantiques a toujours Ã©tÃ© leur nature non dÃ©terministe. Les rÃ©sultats des calculs quantiques reposent sur des probabilitÃ©s, ce qui signifie que l'appareil ne peut prÃ©dire que la solution la plus probable parmi de nombreuses solutions possibles, et non une solution unique et certaine. Pour rendre cette technologie pratique, les erreurs doivent Ãªtre considÃ©rablement rÃ©duites, car elles peuvent s'accumuler et compromettre la fiabilitÃ© des rÃ©sultats. Lors de l'expÃ©rience Willow, l'Ã©quipe de Google a trouvÃ© une solution pour contourner cet obstacle. Une puce de 105 qubits a Ã©tÃ© Â« sondÃ©e Â» des millions de fois par seconde. Les chercheurs ont envoyÃ© un signal (une sorte de Â« ping Â») Ã la puce et ont analysÃ© la rÃ©ponse du systÃ¨me. Cela leur a permis d'observer l'Ã©tat du systÃ¨me sans le perturber, rÃ©duisant ainsi considÃ©rablement les erreurs et obtenant des rÃ©sultats quasi dÃ©terministes. La mÃ©thode employÃ©e a nÃ©cessitÃ© le traitement d'une quantitÃ© gigantesque de donnÃ©es ; comme le souligne Google, il s'agissait de la plus grande analyse de ce type dans l'histoire des projets quantiques. Elle a permis d'obtenir des rÃ©sultats vÃ©rifiables avec une prÃ©cision jamais atteinte par aucune Ã©quipe de recherche. Quantum Echo peut donc Ãªtre considÃ©rÃ© comme la premiÃ¨re application pratique et concrÃ¨te des ordinateurs quantiques dans la recherche scientifique â€“ ce qui jusquâ€™Ã prÃ©sent restait dans le domaine des possibilitÃ©s thÃ©oriques.
Le succÃ¨s de Willow ne signifie pas que les ordinateurs quantiques seront prÃ©sents demain dans les laboratoires de chimie ou les centres de donnÃ©es. Il marque nÃ©anmoins une Ã©tape importante sur la voie du qubit logique Ã longue durÃ©e de vie, un Ã©lÃ©ment clÃ© qui assurera la stabilitÃ© et l'Ã©volutivitÃ© des machines quantiques. Cet objectif constitue l'Ã©tape 3 de la feuille de route officielle de Google pour l'IA quantique. L'Ã©quipe de recherche souligne que la prochaine Ã©tape consistera Ã utiliser des techniques similaires pour simuler des phÃ©nomÃ¨nes plus complexes, des rÃ©actions chimiques aux processus biologiques Ã l'Ã©chelle atomique. Comme l'a fait remarquer un ingÃ©nieur de Google : Â« Un ordinateur quantique est le seul outil capable de comprendre pleinement la nature, car il est soumis Ã ses lois. Â»
