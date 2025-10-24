Se connecter  
L'iPhone 18 recevra trois types de processeurs.
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:44:47: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa sÃ©rie iPhone 18 sera la premiÃ¨re gamme d'Apple Ã  intÃ©grer des processeurs gravÃ©s en 2 nanomÃ¨tres : les A20 et A20 Pro. Cependant, son lancement, prÃ©vu l'annÃ©e prochaine, promet d'Ãªtre inhabituel : Apple dÃ©voilera pour la premiÃ¨re fois un iPhone pliable. Cela signifie que les nouveaux modÃ¨les embarqueront plusieurs versions de la puce gravÃ©e en 2 nanomÃ¨tres. AprÃ¨s la sortie de l'iPhone 17, Apple a modifiÃ© son approche de la conception de ses puces mobiles. Bien que seuls les A19 et A19 Pro aient Ã©tÃ© officiellement annoncÃ©s, trois versions existaient dÃ©jÃ . L'iPhone Air a reÃ§u une version allÃ©gÃ©e de l'A19 Pro, tandis que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max ont prÃ©sentÃ© la version la plus puissante, avec un processeur et un GPU six cÅ“urs.

Un design similaire est attendu en 2026. L'A20 et l'A20 Pro seront officiellement dÃ©voilÃ©s, mais trois variantes seront proposÃ©es. Le processeur de base s'appellera Â« Borneo Â», tandis que la version haut de gamme sera Â« Borneo Ultra Â». L'iPhone 18 standard sera Ã©quipÃ© de l'A20 (Borneo), tandis que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone pliable seront Ã©quipÃ©s de l'A20 Pro (Borneo Ultra). Les autres spÃ©cifications n'ont pas encore Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©es, mais, comme pour les gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes, les deux processeurs devraient Ãªtre dotÃ©s d'une architecture Ã  six cÅ“urs : deux hautes performances et quatre Ã  faible consommation d'Ã©nergie. La fabrication sera assurÃ©e par TSMC, selon la technologie N2, mais aucun dÃ©tail supplÃ©mentaire n'est disponible pour le moment, les puces Ã©tant encore en dÃ©veloppement.
