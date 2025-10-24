Se connecter  
Le nouveau MacBook Pro chauffe jusqu'Ã  99 degrÃ©s Celsius.
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:43:38: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa transition d'Apple vers ses propres processeurs a permis aux ordinateurs portables comme le MacBook Pro M5 d'Ã©viter les problÃ¨mes frÃ©quents avec les appareils Intel, oÃ¹ les processeurs surchauffaient mÃªme au dÃ©marrage. Cependant, cela ne signifie pas que l'entreprise a complÃ¨tement abandonnÃ© les compromis en matiÃ¨re de refroidissement. Des tests rÃ©cents ont montrÃ© que sous forte charge, la nouvelle puce M5 peut atteindre des tempÃ©ratures allant jusqu'Ã  99 Â°C. Heureusement, elle reste sensiblement plus froide que la M4, ce qui tÃ©moigne d'amÃ©liorations mineures mais efficaces en matiÃ¨re de gestion thermique, tout en conservant le mÃªme chÃ¢ssis. Les vlogueurs de la chaÃ®ne Max Tech ont rÃ©alisÃ© une comparaison dÃ©taillÃ©e des MacBook Pro M5 et M4 de 14 pouces.

D'aprÃ¨s leurs donnÃ©es, les futures versions du M5 Pro et du M5 Max, attendues pour le dÃ©but de l'annÃ©e prochaine, seront Ã©quipÃ©es d'un systÃ¨me de refroidissement Ã  double ventilateur. Cependant, le modÃ¨le de base, comme auparavant, n'est Ã©quipÃ© que d'un seul ventilateur et d'un seul caloduc pour le transfert de chaleur du processeur. D'aprÃ¨s les rÃ©sultats des tests, cette conception ne permet pas de supporter des charges de travail intensives. Lors du test Cinebench 2024, qui sollicite le processeur au maximum, il est apparu que le systÃ¨me de refroidissement ne pouvait pas contrÃ´ler totalement la tempÃ©rature du M5. Cependant, ce test a Ã©galement rÃ©vÃ©lÃ© un point positif : malgrÃ© une consommation d'Ã©nergie lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieure, le M5 chauffe moins. Soit Apple a modifiÃ© l'algorithme du ventilateur, le forÃ§ant Ã  augmenter sa puissance plus rapidement avec la tempÃ©rature, soit il a utilisÃ© un matÃ©riau d'interface thermique plus performant.
