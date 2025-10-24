PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 18:26:39: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'Ã©tude menÃ©e par la BBC et l'UER est la plus vaste jamais rÃ©alisÃ©e sur la relation entre intelligence artificielle et information. Elle a impliquÃ© 22 radiodiffuseurs publics de 18 pays et a testÃ© quatre des principaux assistants d'intelligence artificielle actuellement utilisÃ©s : ChatGPT, Copilot, Gemini et Perplexity . Le rÃ©sultat est loin d'Ãªtre encourageant. Selon l'analyse, 45 % des rÃ©ponses fournies par ces systÃ¨mes contiennent au moins une erreur significative . Dans un tiers des cas, les sources sont manquantes ou incorrectes , tandis qu'une rÃ©ponse sur cinq contient des informations fausses ou fabriquÃ©es . Ces donnÃ©es sont indÃ©pendantes de la langue ou du pays, mais elles confirment la nature systÃ©mique du problÃ¨me : chaque fois que l'IA est invitÃ©e Ã rÃ©sumer une information, la rÃ©ponse est susceptible d'Ãªtre biaisÃ©e, dÃ©formÃ©e ou inexacte. Jean Philip De Tender , directeur des mÃ©dias de l'UER, a qualifiÃ© ce phÃ©nomÃ¨ne de Â« risque pour la confiance du public Â». Lorsque les lecteurs ne peuvent plus distinguer le vrai du faux, a-t-il ajoutÃ©, Â« ils finissent par ne plus rien croire Â», ce qui a des consÃ©quences directes sur la participation dÃ©mocratique. Et ce problÃ¨me, Ã notre avis, deviendra de plus en plus grave dans un avenir proche.
DerriÃ¨re ce pourcentage de 45 %, on observe cependant des diffÃ©rences significatives entre les diffÃ©rents assistants. Gemini , l'IA de Google, est celui qui a prÃ©sentÃ© le plus de problÃ¨mes , avec des erreurs dans 76 % de ses rÃ©ponses . Ce rÃ©sultat est plus de deux fois supÃ©rieur Ã celui des autres modÃ¨les, mais il est principalement dÃ» Ã des problÃ¨mes d'attribution des sources : les rÃ©fÃ©rences sont souvent manquantes, ou citÃ©es de maniÃ¨re incorrecte ou trompeuse. Cela n'est pas de bon augure et justifie les inquiÃ©tudes que nous avons exprimÃ©es Ã maintes reprises quant Ã l' appauvrissement du Web par Google . ChatGPT, Copilot et Perplexity ne font pas beaucoup mieux, mÃªme s'ils conservent un niveau de prÃ©cision lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur. Dans de nombreux cas, les rÃ©ponses contiennent des informations obsolÃ¨tes ou des dÃ©tails jamais publiÃ©s par aucun mÃ©dia . Ce sont de vÃ©ritables hallucinations, prÃ©sentÃ©es comme des faits avec une assurance absolue, qui peuvent facilement dÃ©router les utilisateurs moins expÃ©rimentÃ©s. Les journalistes impliquÃ©s dans les Ã©valuations se sont basÃ©s sur des critÃ¨res clairs : exactitude , exhaustivitÃ© des sources , distinction entre opinion et fait , et capacitÃ© Ã fournir un contexte . Pourtant, aucun outil nâ€™a passÃ© le test avec succÃ¨s. Pour beaucoup, la conclusion est claire : les assistants dâ€™IA ne sont pas encore prÃªts Ã remplacer le journalisme humain , mais, grÃ¢ce Ã lâ€™impulsion des gÃ©ants du web en ce sens, ils le font dÃ©jÃ .
La rÃ©action des mÃ©dias publics europÃ©ens a Ã©tÃ© immÃ©diate. AprÃ¨s la publication des rÃ©sultats de l'Ã©tude, l' UER a Ã©galement publiÃ© une Â« BoÃ®te Ã outils pour l'intÃ©gritÃ© de l'information dans les assistants IA Â» , un ensemble de lignes directrices conÃ§ues pour aider les dÃ©veloppeurs et les rÃ©dactions Ã amÃ©liorer la qualitÃ© des rÃ©ponses gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA . L'objectif est double : apprendre Ã l'IA Ã respecter les normes journalistiques et, parallÃ¨lement, former les utilisateurs Ã la vÃ©rification des sources . L'organisation, ainsi que ses membres participant, appellent Ã©galement l' Union europÃ©enne et les gouvernements nationaux Ã appliquer rigoureusement les lois sur l'intÃ©gritÃ© de l'information et le pluralisme des mÃ©dias. Selon la BBC, qui a coordonnÃ© l'Ã©tude, le risque n'est pas seulement technologique, mais culturel : si les citoyens commencent Ã douter de tout ce qu'ils lisent, l'Ã©cosystÃ¨me de l'information tout entier perd sa crÃ©dibilitÃ© . Sans parler des consÃ©quences possibles s'ils croient Ã des faussetÃ©s ou, du moins, Ã des informations inexactes.
Pourtant, les radiodiffuseurs publics ne se disent pas hostiles Ã l'IA. Comme l'a soulignÃ© Peter Archer , directeur du programme IA gÃ©nÃ©rative de la BBC, l'objectif est que ces outils deviennent des alliÃ©s de l'information , et non des gÃ©nÃ©rateurs de confusion. Mais tant qu'ils n'auront pas appris Ã distinguer les faits des opinions, la prudence reste la meilleure forme d'intelligence. Et peut-Ãªtre que quelques rÃ¨gles supplÃ©mentaires , vÃ©ritablement appliquÃ©es, ne feraient pas de mal.
