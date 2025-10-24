Google Photos prÃ©pare Â« Me Meme Â», l'IA qui vous place Ã  l'intÃ©rieur des mÃ¨mes les plus cÃ©lÃ¨bres

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Photos prÃ©pare Â« Me Meme Â», l'IA qui vous place Ã  l'intÃ©rieur des mÃ...
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 10:58:33: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleUne analyse de l' application Google Photos v7.51.0 rÃ©vÃ¨le des rÃ©fÃ©rences Ã  une nouvelle option appelÃ©e Â« Me Meme Â» , conÃ§ue pour nous insÃ©rer dans des mÃ¨mes populaires . Pour que cela fonctionne, il faudra utiliser une photo de rÃ©fÃ©rence dÃ©jÃ  prÃ©sente dans la sauvegarde Google Photos , de prÃ©fÃ©rence un selfie net avec le visage bien visible. Peu aprÃ¨s, l'intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative fera son effet. C'est du progrÃ¨s ! La version 7.51.0 de l'APK de Google Photos contient des mentions explicites de la fonctionnalitÃ© Me Meme . Ces rÃ©fÃ©rences permettent de choisir un modÃ¨le de mÃ¨me et une photo de rÃ©fÃ©rence (tÃ©lÃ©chargÃ©e sur le cloud Google Photos) de soi, de ses amis ou de sa famille. L'objectif est de crÃ©er un mÃ¨me personnalisÃ©, prÃªt Ã  Ãªtre partagÃ© Ã  tout moment. L'application suggÃ¨re un selfie clair avec le visage clairement visible pour des rÃ©sultats plus fiables.

Ã€ l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la liste complÃ¨te des mÃ¨mes disponibles , ni si nous pourrons tÃ©lÃ©charger les nÃ´tres. Me Meme n'est pas encore disponible et pourrait Ã©voluer, voire ne jamais arriver en version stable. Cependant, l'avancement des travaux suggÃ¨re que la fonctionnalitÃ© pourrait Ãªtre proche de sa sortie. Quoi qu'il en soit, comme toujours, un dÃ©montage d'APK montre les fonctionnalitÃ©s en dÃ©veloppement et ne garantit pas leur version finale . Ce ne serait pas la premiÃ¨re fois qu'une fonctionnalitÃ© apparemment utile ou amusante ne voit jamais le jour.
« Les rapports Maps pour Android Auto sero...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
22-10Google Wallet vous simplifie la vie : des mises Ã  jour en temps rÃ©el pour un voyage sans stress !
21-10Maintenant, Gemini ne nous laisse mÃªme pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais
21-10Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes Ã  Gmail.
15-10Le grand changement de Google : des rappels Keep Ã  un tout nouveau Tasks intÃ©grÃ© !
14-10Google introduit un bouton pour masquer les publicitÃ©s. C'est ce que nous attendions.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Google Google
Google Photos prÃ©pare Â« Me Meme Â», l'IA qui vous place Ã  l'intÃ©rieur des mÃ¨mes les plus cÃ©lÃ¨bres
Android Android
Les rapports Maps pour Android Auto seront bientÃ´t disponibles pour tous
Apple Apple
MÃªme Apple ne semble pas Ãªtre en mesure de rendre les smartphones fins nÃ©cessaires
VidÃ©o VidÃ©o
Le nouveau Netflix est Â« jouable Â» : voici comment fonctionnent les expÃ©riences interactives Ã  venir
Consoles Consoles
La PS5 a dÃ©passÃ© les ventes de la PS3 aux Ã‰tats-Unis en deux fois moins de temps
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?