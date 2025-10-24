Google Photos prÃ©pare Â« Me Meme Â», l'IA qui vous place Ã  l'intÃ©rieur des mÃ¨mes les plus cÃ©lÃ¨bres

Une analyse de l' application Google Photos v7.51.0 rÃ©vÃ¨le des rÃ©fÃ©rences Ã une nouvelle option appelÃ©e Â« Me Meme Â» , conÃ§ue pour nous insÃ©rer dans des mÃ¨mes populaires . Pour que cela fonctionne, il faudra utiliser une photo de rÃ©fÃ©rence dÃ©jÃ prÃ©sente dans la sauvegarde Google Photos , de prÃ©fÃ©rence un selfie net avec le visage bien visible. Peu aprÃ¨s, l'intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative fera son effet. C'est du progrÃ¨s ! La version 7.51.0 de l'APK de Google Photos contient des mentions explicites de la fonctionnalitÃ© Me Meme . Ces rÃ©fÃ©rences permettent de choisir un modÃ¨le de mÃ¨me et une photo de rÃ©fÃ©rence (tÃ©lÃ©chargÃ©e sur le cloud Google Photos) de soi, de ses amis ou de sa famille. L'objectif est de crÃ©er un mÃ¨me personnalisÃ©, prÃªt Ã Ãªtre partagÃ© Ã tout moment. L'application suggÃ¨re un selfie clair avec le visage clairement visible pour des rÃ©sultats plus fiables.
Ã€ l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la liste complÃ¨te des mÃ¨mes disponibles , ni si nous pourrons tÃ©lÃ©charger les nÃ´tres. Me Meme n'est pas encore disponible et pourrait Ã©voluer, voire ne jamais arriver en version stable. Cependant, l'avancement des travaux suggÃ¨re que la fonctionnalitÃ© pourrait Ãªtre proche de sa sortie. Quoi qu'il en soit, comme toujours, un dÃ©montage d'APK montre les fonctionnalitÃ©s en dÃ©veloppement et ne garantit pas leur version finale . Ce ne serait pas la premiÃ¨re fois qu'une fonctionnalitÃ© apparemment utile ou amusante ne voit jamais le jour.
Ã€ l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la liste complÃ¨te des mÃ¨mes disponibles , ni si nous pourrons tÃ©lÃ©charger les nÃ´tres. Me Meme n'est pas encore disponible et pourrait Ã©voluer, voire ne jamais arriver en version stable. Cependant, l'avancement des travaux suggÃ¨re que la fonctionnalitÃ© pourrait Ãªtre proche de sa sortie. Quoi qu'il en soit, comme toujours, un dÃ©montage d'APK montre les fonctionnalitÃ©s en dÃ©veloppement et ne garantit pas leur version finale . Ce ne serait pas la premiÃ¨re fois qu'une fonctionnalitÃ© apparemment utile ou amusante ne voit jamais le jour.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
22-10Google Wallet vous simplifie la vie : des mises Ã jour en temps rÃ©el pour un voyage sans stress !
21-10Maintenant, Gemini ne nous laisse mÃªme pas lire les pages Internet, parce que la paresse ne finit jamais
21-10Des pirates informatiques volent du code en 30 secondes. Google apporte des modifications urgentes Ã Gmail.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©