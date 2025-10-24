Se connecter  
Les rapports Maps pour Android Auto seront bientÃ´t disponibles pour tous
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 10:57:49: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle Maps sur Android Auto bÃ©nÃ©ficie d'une mise Ã  jour qui modifie la disposition de certaines commandes. Cette nouvelle disposition met le bouton Â« Rapports Â» au premier plan sur les petits Ã©crans (auparavant visible uniquement sur les Ã©crans avec une certaine rÃ©solution ) et modifie la visibilitÃ© du menu des suggestions de localisation . Le signalement d'incidents est arrivÃ© sur Google Maps l'annÃ©e derniÃ¨re, permettant aux conducteurs de signaler les dangers, la circulation et l'intervention de la police . Le systÃ¨me fonctionne de maniÃ¨re similaire Ã  Waze , avec une contribution collaborative amÃ©liorant la qualitÃ© des informations en temps rÃ©el. Jusqu'Ã  prÃ©sent, sur les petits Ã©crans d' Android Auto , le bouton Â« Rapports Â» n'apparaissait souvent pas, car l'interface privilÃ©giait les autres commandes. Cela empÃªchait certains utilisateurs d'envoyer des rapports pendant la navigation . Avec les derniÃ¨res mises Ã  jour de Google Maps pour Android Auto , le bouton incriminÃ© apparaÃ®t dÃ©sormais sur davantage d'Ã©crans. Ce changement concerne principalement les appareils dont la diagonale est comprise entre 7 et 8 pouces, oÃ¹ l' icÃ´ne Â« Rapports Â» remplace le bouton de guidage vocal . Ce dernier a Ã©tÃ© dÃ©placÃ© vers le menu des paramÃ¨tres afin de libÃ©rer de l'espace visuel sur l'interface principale.

Un autre changement concerne le menu des emplacements suggÃ©rÃ©s , qui est masquÃ© par dÃ©faut pour de nombreux utilisateurs . Les suggestions de localisation de Google Maps combinent des donnÃ©es comme les Ã©vÃ©nements de votre agenda et vos habitudes de conduite pour proposer des raccourcis contextuels. Cependant, au dÃ©marrage de votre voiture, des destinations non pertinentes peuvent apparaÃ®tre, crÃ©ant une distraction inutile pendant la navigation . Les utilisateurs demandent depuis un certain temps que ce menu soit masquÃ© par dÃ©faut ou rendu facultatif , et maintenant le changement commence Ã  apparaÃ®tre pour une partie du public. Il s'agit d'un dÃ©ploiement limitÃ©, susceptible de varier selon la version de l'application et la configuration du vÃ©hicule. D'ici lÃ , l'expÃ©rience utilisateur peut varier selon les vÃ©hicules et les versions d' Android Auto et de Google Maps .
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
