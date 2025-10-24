MÃªme Apple ne semble pas Ãªtre en mesure de rendre les smartphones fins nÃ©cessaires

Un nouveau rapport Nikkei Asia remet le dÃ©bat sur l'iPhone Air au premier plan , avec des indications de baisses drastiques des commandes auprÃ¨s des fournisseurs. Ce signal survient aprÃ¨s des semaines durant lesquelles les dÃ©lais de livraison , la disponibilitÃ© en ligne et le retrait en magasin n'ont jamais montrÃ© la moindre tension.En revanche, les informations indiquent une demande plus forte pour la gamme iPhone 17 , avec une augmentation des commandes de production pour les principaux modÃ¨les. Comme toujours, il s'agit d'estimations et non de donnÃ©es dÃ©finitives (d'autant plus que seule Apple peut les fournir). Il est donc conseillÃ© de faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions hÃ¢tives, mais les signes sont clairs.Dans le monde des lancements Apple, l'allongement rapide des dÃ©lais de livraison est souvent un indicateur de la demande . Dans le cas de l'iPhone Air , la disponibilitÃ© immÃ©diate, tant pour la livraison que pour le retrait en magasin, est restÃ©e inchangÃ©e depuis son lancement .Cet indicateur n'est pas statistiquement significatif en soi, mais il constitue nÃ©anmoins un bon indicateur de l'intÃ©rÃªt rÃ©el. Par le passÃ©, nous avons constatÃ© des files d'attente , des retards et des attentes pour d'autres iPhones quelques heures seulement avant leur mise en vente, mais ici, le dÃ©lai de livraison est restÃ© inchangÃ©.
Une analyse externe a Ã©galement renforcÃ© cette image. Morgan Stanley a soulignÃ© une augmentation de la production pour les trois autres nouveaux iPhones , Ã l'exclusion de l'iPhone Air , tandis que Counterpoint Research a soulignÃ© une demande soutenue pour l' iPhone 17 de base et l'iPhone 17 Pro Max .Selon Nikkei Asia , Apple a rÃ©duit ses commandes de production d'iPhone Air Ã des niveaux proches de la fin de production , malgrÃ© un dÃ©marrage en Chine qualifiÃ© de positif. Des sources citent ce dÃ©clin comme liÃ© Ã une demande plus faible sur d'autres marchÃ©s , les commandes ayant chutÃ© d'environ 10 % entre septembre et novembre .Le tableau n'est toutefois pas uniforme . Les mÃªmes sources indiquent que la production totale de la nouvelle gamme est conforme aux prÃ©visions, grÃ¢ce Ã une demande plus forte pour l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro . Apple aurait augmentÃ© les commandes du modÃ¨le de base d'environ 5 millions d'unitÃ©s et augmentÃ© les volumes de production de l'iPhone 17 Pro .
Un principe gÃ©nÃ©ral dÃ©jÃ Ã©voquÃ© reste valable : les indicateurs indirects ne sont pas une science exacte. Cela dit, les donnÃ©es globales rapportÃ©es suggÃ¨rent que l'iPhone Air est moins populaire que prÃ©vu , du moins par rapport aux autres modÃ¨les de la mÃªme gamme.
