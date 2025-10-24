Le nouveau Netflix est Â« jouable Â» : voici comment fonctionnent les expÃ©riences interactives Ã  venir

Se connecter  
PubliÃ© le: 24/10/2025 @ 10:56:22: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oNetflix cherche constamment Ã  se dÃ©marquer des autres services de streaming vidÃ©o. Lors de sa confÃ©rence tÃ©lÃ©phonique sur les rÃ©sultats du troisiÃ¨me trimestre 2025, le co-PDG Greg Peters a expliquÃ© que la plateforme privilÃ©gie de plus en plus les expÃ©riences interactives , une Ã©volution naturelle de son incursion dans le jeu vidÃ©o, en introduisant des outils comme le vote en temps rÃ©el et des mini-jeux accessibles directement depuis le tÃ©lÃ©viseur. Netflix ne se concentre plus uniquement sur les jeux, mais sur une suite dâ€™expÃ©riences qui combinent une narration linÃ©aire et une participation directe du public en temps rÃ©el avec ce qui se passe Ã  lâ€™Ã©cran.Parmi les premiÃ¨res nouveautÃ©s Ã  arriver, on retrouve le vote en direct , une fonctionnalitÃ© qui sera testÃ©e dans l'Ã©mission Dinner Time Live With David Chang et intÃ©grÃ©e par la suite dans la reprise de l'Ã©mission de talents historique Star Search , prÃ©vue pour janvier.Les tÃ©lÃ©spectateurs pourront voter pour les candidats directement tout en regardant l'Ã©mission, crÃ©ant une expÃ©rience qui mÃ©lange streaming et participation active (et que nous ne verrons probablement pas tout de suite en Italie).

ParallÃ¨lement, Netflix dÃ©veloppe des jeux multijoueurs Â« de salon Â» , accessibles aussi facilement qu'un film ou une sÃ©rie. Nul besoin de consoles ni de manettes dÃ©diÃ©es : votre smartphone suffira , devenant une vÃ©ritable tÃ©lÃ©commande interactive. Selon Peters, cette approche permettra aux crÃ©ateurs d'expÃ©rimenter Â« de nouvelles faÃ§ons originales d'exploiter toute la puissance de cette manette sophistiquÃ©e dans votre poche Â».L'offre comprendra Ã©galement des titres issus des franchises originales de Netflix , des jeux pour enfants et des productions plus grand public comme Grand Theft Auto : La Trilogie â€“ Ã‰dition DÃ©finitive . L'idÃ©e est de crÃ©er une plateforme oÃ¹ les contenus interactifs et traditionnels se renforcent mutuellement , prÃ©servant ainsi l'engagement et la fidÃ©litÃ© des abonnÃ©s.

C'est bien sur le papier, mais c'est un peu une copie conforme de ce que Netflix a abandonnÃ© il y a un an. Bien sÃ»r, il n'y a rien de mal Ã  revenir en arriÃ¨re ; c'est juste qu'il existe une base solide pour le dÃ©veloppement (basÃ©e sur des recherches que nous supposons avoir effectuÃ©es) et que les idÃ©es ne manquent pas .
