La PS5 a dépassé les ventes de la PS3 aux États-Unis en deux fois moins de temps

La croissance de la PS5 ne montre aucun signe de ralentissement : moins de cinq ans après son lancement, la console de Sony a déjà dépassé la PlayStation 3 en termes de ventes globales aux États-Unis , un exploit que la génération précédente a mis plus de dix ans à réaliser. Ces informations proviennent de Mat Piscatella, analyste chez Circana, qui a confirmé ce dépassement de la PlayStation 5 dans son rapport de septembre 2025, basé sur les données collectées par le service de suivi des ventes de Circana. Piscatella n'a pas fourni de chiffres précis, mais la chronologie est éloquente : la PS5 a égalé et surpassé la PS3 en deux fois moins de temps, consolidant ainsi sa position parmi les plateformes les plus performantes de l'histoire de PlayStation. De plus, la console nouvelle génération conserve un avantage sur la PS4, avec une hausse de 4,6 % de ses ventes sur la même période de commercialisation (environ 59 mois).
À l'échelle mondiale, les dernières données disponibles, mises à jour au 30 juin 2025, indiquent que 80,2 millions d'unités de PS5 ont été vendues dans le monde . Ce chiffre se rapproche fortement des 87,4 millions d'unités vendues par la PS3 tout au long de son cycle de vie. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait dépasser le marché mondial de la PS5 dès les fêtes de fin d'année. Le succès de la PlayStation 5 s'explique par plusieurs facteurs : une offre logicielle solide, un catalogue d'exclusivités en constante expansion et une production stable, enfin atteinte après les difficultés initiales liées à la pandémie. Tout cela a contribué à renforcer la perception de la PS5 comme la console de référence de la génération actuelle, capable de maintenir un rythme de vente soutenu et de battre des records qui, il y a quelques années encore, semblaient difficiles à égaler.
À l'échelle mondiale, les dernières données disponibles, mises à jour au 30 juin 2025, indiquent que 80,2 millions d'unités de PS5 ont été vendues dans le monde . Ce chiffre se rapproche fortement des 87,4 millions d'unités vendues par la PS3 tout au long de son cycle de vie. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait dépasser le marché mondial de la PS5 dès les fêtes de fin d'année. Le succès de la PlayStation 5 s'explique par plusieurs facteurs : une offre logicielle solide, un catalogue d'exclusivités en constante expansion et une production stable, enfin atteinte après les difficultés initiales liées à la pandémie. Tout cela a contribué à renforcer la perception de la PS5 comme la console de référence de la génération actuelle, capable de maintenir un rythme de vente soutenu et de battre des records qui, il y a quelques années encore, semblaient difficiles à égaler.
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-10Un gain de puissance considérable pour la ROG Xbox Ally : Passez simplement de Windows à Linux.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité